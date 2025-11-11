حمدان بن محمد: نستمد من جذورنا الراسخة طاقة تبني المستقبل

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أننا في دبي نستمد من جذورنا الراسخة طاقة تبني المستقبل وتفتح آفاقاً لحوارات ثقافية عميقة تصون ذاكرة الإنسانية، وتعيد تشكيل ملامح متاحف الغد.

جاء ذلك في تدوينات لسموه، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، تزامناً مع انطلاق المؤتمر العام للمجلس الدولي للمتاحف «آيكوم دبي 2025» اليوم والذي يستمر حتى 17 نوفمبر الجاري.

وقال سموه: «للمرة الأولى على مستوى المنطقة، تستضيف دبي المؤتمر العام للمجلس الدولي للمتاحف «آيكوم دبي 2025» خلال الفترة من 11 - 17 نوفمبر 2025، بمشاركة مئات المؤسسات والمتاحف العالمية، وأكثر من 4500 مشارك، ووفود تمثل 130 دولة في أكبر تجمع دولي لخبراء المتاحف».

وأضاف سموه: «في دبي، نستمد من جذورنا الراسخة طاقة تبني المستقبل، وتفتح آفاقاً لحوارات ثقافية عميقة تصون ذاكرة الإنسانية، وتعيد تشكيل ملامح متاحف الغد، ونحن نثق بفريق تقوده لطيفة بنت محمد ليُلهم العالم ويقدّم نسخة استثنائية تجسد فصلاً جديداً في تاريخ هذا الحدث العريق الممتد لأكثر من سبعة عقود».

وتعقيباً على تصريحات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، قالت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، في تدوينة عبر منصة «إكس»: «فخورون بثقة سموكم، ونسعى أن نكون والفريق عند حسن ظنكم في استضافة (آيكوم دبي 2025). بدعمكم ورؤيتكم الملهمة وبروح الفريق الواحد.. نمضي لتقديم تجربة استثنائية تبرز مكانة دبي مركزاً عالمياً للحوار الثقافي وصون التراث الإنساني».

وسيتضمن الحدث العالمي تنظيم سلسلة من الجلسات النقاشية والحوارية وورش العمل التفاعلية التي تستعرض العديد من الأفكار التي تبرز دور الشباب في تشكيل ملامح مستقبل القطاع، وتسلط الضوء على مساهمة المتاحف في حفظ وصون التراث غير المادي، وقدرتها على تبني التقنيات الحديثة والحلول المبتكرة.



