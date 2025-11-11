«دبي للإعلام» تواكب مؤتمر «آيكوم دبي 2025».. تغطية شاملة لأكبر تجمع عالمي لخبراء المتاحف

أعلنت مؤسسة دبي للإعلام عن مواكبتها فعاليات المؤتمر السابع والعشرين للمجلس الدولي للمتاحف «آيكوم دبي 2025»، الذي يُعقد برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتستضيفه دبي للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، من اليوم 11 نوفمبر حتى 17 نوفمبر الجاري.

ويأتي ذلك في إطار حرص المؤسسة، بصفتها الشريك الاستراتيجي الإعلامي للمؤتمر، على تغطية أبرز الفعاليات التي تشهدها دبي، والمساهمة في إبراز إمكانيات الإمارة وقدرتها على تنظيم واستضافة الأحداث العالمية، بما يعكس التزامها بتعزيز ريادة الإمارة ومكانتها على الخريطة الدولية.

وستتابع «دبي للإعلام» الحدث الدولي، الذي تُقام فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي، من خلال سلسلة من التقارير والتغطيات المباشرة والبرامج الخاصة التي ستُبث عبر قنواتها التلفزيونية العربية والأجنبية، والإذاعية ومنصاتها الرقمية، بهدف تسليط الضوء على أهمية المؤتمر المنعقد تحت شعار «مستقبل المتاحف في مجتمعات سريعة التغيير»، وبحضور أكثر من 4500 مشارك من خبراء المتاحف وقادة الثقافة والفكر من مختلف أنحاء العالم، لتبادل الأفكار والرؤى واستشراف مستقبل قطاع المتاحف عالمياً.

وفي هذا الإطار، أكدت الدكتورة ميثاء بوحميد، المدير التنفيذي لقطاع التسويق والاتصال في «دبي للإعلام»، أن مواكبة المؤسسة لفعاليات مؤتمر «آيكوم دبي 2025» تأتي انطلاقاً من مكانتها شريكاً إعلامياً استراتيجياً للحدث، الذي يُعد أكبر تجمع عالمي لخبراء المتاحف، وفي سياق جهودها لإبراز النهضة الحضارية والإنسانية التي تشهدها دبي.

وقالت: «يمثل المؤتمر الدولي حدثاً بارزاً يجمع الخبراء والمتخصصين وقادة الثقافة والفكر من مختلف أنحاء العالم، ما يجعل منه محطة مهمة في مسيرة دبي، ويعزز دورها في صياغة استراتيجيات وسياسات قطاع المتاحف، ويؤكد قوة حضورها على الخريطة العالمية، كما يشكل الحدث فرصة قيّمة لتسليط الضوء على جهود دبي في المحافظة على الإرث الثقافي والإنساني والتاريخي العالمي، والتعريف بتاريخ دبي والإمارات وثقافتها وتراثها الأصيل».

وأشارت بوحميد إلى أن المؤسسة سخّرت إمكانياتها اللوجستية لتقديم تغطية متميزة للمؤتمر. وأضافت: «عملت دبي للإعلام على إعداد خطة متكاملة لمتابعة فعاليات الحدث الدولي وجلساته وكلماته الرئيسية، معتمدةً على أحدث التقنيات الرقمية، بما يبرز قدرات المؤسسة وإمكانياتها في صناعة المحتوى المبتكر».

وسيتابع الجمهور من خلال قنوات المؤسسة التلفزيونية والإذاعية ومنصاتها الرقمية تغطية إعلامية شاملة لمؤتمر «آيكوم دبي 2025»، حيث ستعمل المؤسسة على تقديم محتوى غني ومتنوع يواكب مختلف جوانب الحدث، عبر شبكة واسعة من الإعلاميين الذين سيقومون بنقل فعاليات المؤتمر من خلال استضافة نخبة من الضيوف في حوارات حصرية، واستعراض أبرز ما يتضمنه من جلسات نقاشية وحوارية وورش عمل ودورات تدريبية متقدمة، كما ستُنقل هذه الفعاليات مباشرة عبر قنوات «دبي للإعلام» من خلال استوديو خاص سيتم إقامته في موقع الحدث، بما يعكس إمكانيات المؤسسة وقدراتها اللوجستية والفنية، وما تمتلكه من كفاءة عالية في إنتاج محتوى إعلامي مبتكر.

وستتضمن التغطية الإعلامية بثاً حيّاً ومباشراً لأبرز الفعاليات، إلى جانب نقل كلمات المتحدثين الرئيسيين في المؤتمر عبر برنامج «دبي هذا الصباح» على شاشة تلفزيون دبي، كما تخصص قناة سما دبي مساحة واسعة لمتابعة الحدث ضمن برنامج «مساء دبي»، من خلال مجموعة من التقارير التي ستقدّم تحليلاً حول انعكاسات المؤتمر على المتاحف المحلية واقتصاد دبي الإبداعي.

وستعرض قناة «دبي ون» حلقات خاصة من برنامجها (DXB Today) لنقل تقارير حصرية يُعدّها مقدمو البرنامج الناطقون باللغة الإنجليزية، إلى جانب متابعة الجلسات واستضافة مجموعة من المتحدثين والضيوف الدوليين، كما تبث إذاعة دبي ضمن برامجها «صباح الخير يا دبي» و«تقاطع 93»، و«دبي لايف»، و«عصر السعادة» حوارات مع نخبة من المشاركين في المؤتمر الدولي للحديث عن أهمية الحدث ومكانة المتاحف ودورها كونها ركائز حيوية في المجتمع ومحركات فاعلة للتغيير والنمو، كما سيتم من خلال برنامج «كوكب آخر» إنتاج محتوى خاص بالمؤتمر ونشره عبر حسابات إذاعة دبي على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن جهة أخرى، استعدت إدارة الإعلام الرقمي في المؤسسة، ممثلة بفريق الإعلام الرقمي، لتقديم تغطية شاملة ومبتكرة لفعاليات «آيكوم دبي 2025»، عبر خطة محتوى متكاملة تعتمد على السرد الرقمي والتفاعل مع الجمهور، وتهدف إلى إبراز أهمية الحدث الدولي ودوره في تشكيل مستقبل المتاحف في مجتمعات سريعة التغيير، من خلال فيديوهات حصرية ومواد تفاعلية تُبث على مختلف المنصات الرقمية، مع التركيز على تقديم محتوى عالي الجودة يعكس الرؤى والأفكار التي يناقشها المؤتمر.

وستعمل إدارة الإعلام الرقمي على نشر تقارير متنوعة عبر حسابات المؤسسة الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، تستعرض أبرز القضايا المطروحة في المؤتمر وأهم المتحدثين فيه، إلى جانب إنتاج مقاطع فيديو قصيرة تسلّط الضوء على أهم الخطابات واللحظات التي يشهدها الحدث، وأبرز مخرجاته ونتائجه، والمبادرات التي سيتم إطلاقها خلال فعالياته.



