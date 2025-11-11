بلدية دبي تطلق «حاضنة الرشاقة المشتركة» لتعزيز التكامل الحكومي

أطلقت بلدية دبي مبادرة حاضنة الرشاقة المشتركة (Gov² Agility Connect)، في خطوة تُعد الأولى من نوعها على مستوى الجهات الحكومية في دبي، التي تهدف إلى تكريس مفهوم التكامل الحكومي وتعزيز الرشاقة المؤسسية وتفعيل الاستباقية، بما يدعم مرونة الإمارة في سرعة الاستجابة للتحديات المستقبلية والاستفادة من الفرص المشتركة، وتسريع اتخاذ القرارات بناء على بيانات حكومية موحدة.

ويأتي إطلاق الحاضنة ضمن فعاليات «أسبوع مستقبل المدن»، حيث تعكس المبادرة نهج بلدية دبي في تبني معايير الرشاقة المؤسسية، وسرعة الاستجابة للمتغيرات والأزمات، والقدرة العالية على التعامل معها بكفاءة بما يسهم في تسريع اتخاذ القرارات وتحسين جودة الخدمات من خلال نهج حكومي تكاملي موحد يعتمد أساليب ومنهجيات ومبادئ الرشاقة لتحقيق الأهداف المشتركة.

كما ترتكز تسمية المبادرة «Gov²» على مفهوم مضاعفة الأثر والقيمة من خلال التعاون الحكومي المشترك، في حين يرمز عنصر «Agility» إلى الاستجابة السريعة للتحديات والفرص المتجددة، بينما تعبّر كلمة «Connect» عن تعزيز مبدأ الحكومة الواحدة ومرونة الإجراءات الإدارية والتنظيمية.

ودعماً لمستهدفات المبادرة، وقعت بلدية دبي مذكرات تفاهم تهدف إلى تطوير مجالات العمل ضمن المرحلة الأولى من حاضنة الرشاقة المشتركة، بما يسهم في تحقيق القيمة المضافة ضمن مجالات متعددة مع نخبة من الجهات والمؤسسات الحكومية.

وقال المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي: «مبادرة حاضنة الرشاقة المشتركة تعكس التزام بلدية دبي بتعزيز التكامل الحكومي ودعم منظومة العمل الحكومية لتكون أكثر تكاملاً وشمولية، وتسهم في تحقيق رؤى وتطلعات حكومة دبي في تطوير قدرات الاستجابة السريعة، وتبني ممارسات الرشاقة المؤسسية والتنظيمية من خلال تحفيز الابتكار المؤسسي واستخدام أحدث التقنيات والأساليب الإدارية لتسريع اتخاذ القرارات، وتحسين جودة الخدمات بما يحقق مبدأ الحكومة الواحدة.

رؤيتنا صياغة مستقبل حضري أفضل لمدينة مستقبلية نموذجية لتكون الأكثر جاهزية ومرونة على مستوى العالم بقدرتها على التكيف مع كافة المتغيرات والتحديات، واعتمادها كفاءة الأداء والتحديث المتواصل للخدمات معايير رئيسية لجعل دبي أكثر جودة للحياة».

وقال خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل: «يأتي الإعلان عن هذه الشراكة خلال «أسبوع مستقبل المدن» في إطار تعزيز الشراكات الحكومية لتوظيف أدوات التفكير التصميمي والتخطيط الاستشرافي، بما يسهم بالارتقاء بريادة دبي بوصفها واحدة من أفضل مدن العالم استعداداً للمستقبل وفرصه انطلاقاً من رؤية تشاركية قائمة على الارتقاء بجودة حياة أفراد المجتمع وتوفير خدمات متمحورة حول احتياجات سكان دبي في المقام الأول».

مزاولة الأعمال

وقال الدكتور محمد أحمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»: «تحرص سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة على المشاركة في مختلف المبادرات الحكومية الرامية إلى تعزيز المرونة وسهولة مزاولة الأعمال ومستويات تقديم الخدمات، بما ينسجم مع السياسات والاستراتيجيات الحكومية ذات الصلة، بما في ذلك أجندة دبي الاقتصادية D33، ومستهدفاتها في تعزيز الجاهزية للمستقبل والقدرة على استشراف التحديات والتحولات التي تشهدها مختلف القطاعات والتعامل معها بكفاءة عالية».

وقال ناصر النيادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «تجسّد شراكتنا مع بلدية دبي ضمن مبادرة حاضنة الرشاقة المشتركة التزامنا المشترك بتعزيز التكامل الحكومي ورفع كفاءة الخدمات العامة بما يحقق تجربة حضرية متكاملة لسكان وزوار دبي».

وأضاف: «ملتزمون بتوظيف خبراتنا وبياناتنا لتطوير حلول مبتكرة في مجالات الموانئ والجمارك والخدمات اللوجستية، بما يدعم التخطيط الحضري المستقبلي ويعزز جاهزية المدينة للتحديات القادمة، ولهذا تمثل هذه المبادرة خطوة نوعية نحو تبني رؤية دبي الطموحة».

التخطيط الحضري

وقال مالك سلطان آل مالك، مدير عام سلطة دبي للتطوير: «إن دعمنا لهذه المبادرة يمثل دورنا المشترك في تعزيز وتطوير منظومة التخطيط الحضري في الإمارة، حيث سيسهم ذلك في دعم خطط الإمارة التنموية وتفعيل التقنيات الحديثة في مجالات البناء وإدارة المدن من خلال تبني أفضل الممارسات والمعايير العالمية».

وأكد الدكتور يونس كاظم، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي بالإنابة بهيئة الصحة بدبي، أن مبادرة «حاضنة الرشاقة المشتركة» التي أطلقتها بلدية دبي تمثل خطوة نوعية في مسار تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، وترسيخ مبدأ الحكومة الواحدة الذي يواكب رؤية القيادة الرشيدة لجعل دبي المدينة الأكثر مرونة واستعداداً للمستقبل. وقال: «إن المبادرة تعزز توجه حكومة دبي في تسريع الاستجابة للتحديات المستقبلية».