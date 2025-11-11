شرطة دبي ترسّخ نهج التميز والابتكار في إدارة المشاريع

شهد اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشرطة دبي لشؤون القطاع المالي والإداري، بحضور هزاع خلفان النعيمي، مساعد الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي لقطاع التميز والخدمات الحكومية، وعدد من مساعدي القائد العام ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة وكبار الضباط، فعاليات ملتقى اليوم العالمي للمشاريع الذي نظمته الإدارة العامة للتميز والريادة في شرطة دبي، بالتزامن مع اليوم العالمي للجودة.

وأكد اللواء المهيري أن تنظيم الملتقى يعكس حرص القيادة العامة لشرطة دبي على المشاركة في المناسبات الدولية، وترسيخ مفاهيم التميز المؤسسي والابتكار المستدام في منظومة العمل الشرطي، بما يترجم توجهات القيادة الرشيدة في جعل الجودة نهج عمل لتطوير الأداء والخدمات.

وأضاف إن إدارة المشاريع في شرطة دبي أصبحت نموذجاً يحتذى به في الكفاءة والحوكمة والرشاقة المؤسسية.

وأعرب هزاع خلفان النعيمي عن سعادته بالمشاركة في الملتقى، مؤكداً أن الجودة في دبي لم تعد خياراً بل هي شرط للريادة والاستدامة، وهي ثقافة تُغرس في بيئة العمل وتستلهمها القيادة في جميع المستويات.

وأشار إلى أن شرطة دبي قدمت نموذجاً وطنياً يحتذى به في التكامل بين القيادة الفاعلة وجودة الأداء، مؤكداً أن تميزها المؤسسي هو نتيجة رؤية وتخطيط والتزام مستمر.

ونوّه بفوز شرطة دبي بفئة الجهة الأكثر جاهزية للمستقبل في برنامج دبي للتميز الحكومي لعام 2024، مشيداً بمنظومتها المتكاملة في إدارة الأداء والمشاريع والمبادرات.

وأوضح النعيمي أن مفهوم الجودة اليوم يتجاوز الإطار الإداري التقليدي ليصبح فكراً مؤسسياً يقود إلى التحول والابتكار، مشيراً إلى أهمية الرشاقة المؤسسية في تمكين الجهات الحكومية من قيادة التغيير واستباق التحديات.

وأكد اللواء الشيخ محمد عبدالله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، التزام شرطة دبي الراسخ بنهج التميز والتطوير المستمر، ترجمةً لرؤية القيادة الرشيدة بجعل دبي المدينة الأذكى والأكثر تميزاً في العالم.

وكرم اللواء أحمد زعل المهيري في ختام الملتقى، هزاع خلفان النعيمي وجميع المتحدثين، مثمناً ما قدموه من خبرات ومعارف قيّمة، ومتمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.