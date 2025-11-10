حمدان بن محمد: بقيادة لطيفة بنت محمد «آيكوم دبي 2025» سيُلهم العالم

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أن دبي تستمد من جذورها الراسخة طاقةً تبني المستقبل، وتفتح آفاقاً لحوارات ثقافية عميقة تصون ذاكرة الإنسانية، وتعيد تشكيل ملامح متاحف الغد.

وتستعد دبي لاستضافة المؤتمر العام للمجلس الدولي للمتاحف (آيكوم دبي 2025)، في دورته الـ28 خلال الفترة من 11 إلى 17 نوفمبر 2025، وذلك للمرة الأولى على مستوى المنطقة، بمشاركة مئات المؤسسات والمتاحف العالمية، وأكثر من 4500 خبير ومختص، ووفود تمثل 130 دولة، في أكبر تجمع دولي لخبراء المتاحف في العالم.

ولفت سموه إلى أن فريق العمل الذي تقوده سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، سيقدّم للعالم نسخةً استثنائية من المؤتمر، تُجسّد فصلاً جديداً في تاريخ هذا الحدث العريق الممتد لأكثر من سبعة عقود.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "للمرة الأولى على مستوى المنطقة، تستضيف دبي المؤتمر العام للمجلس الدولي للمتاحف "آيكوم دبي 2025" خلال الفترة من 11 - 17 نوفمبر 2025، بمشاركة مئات المؤسسات والمتاحف العالمية، وأكثر من 4500 مشارك، ووفود تمثل 130 دولة في أكبر تجمع دولي لخبراء المتاحف".

وأضاف سموه: "في دبي، نستمد من جذورنا الراسخة طاقةً تبني المستقبل، وتفتح آفاقاً لحوارات ثقافية عميقة تصون ذاكرة الإنسانية، وتعيد تشكيل ملامح متاحف الغد، ونحن نثق بفريقٍ تقوده لطيفة بنت محمد ليُلهم العالم ويقدّم نسخةً استثنائية تُجسّد فصلاً جديداً في تاريخ هذا الحدث العريق الممتد لأكثر من سبعة عقود".