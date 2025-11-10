لطيفة بنت محمد: دبي تحتضن الطموح وتحلّق بأحلام أبنائها

أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، أن دبي مدينة تحتضن الطموح، وتمنح كل مبدع فرصة ليعبّر عن نفسه، ويضيف لمسة جديدة إلى نسيجها المتنوع، مشيرة سموها إلى أن المدينة تؤمن بأحلام أبنائها، وتفتح أمامهم آفاقاً جديدة ليحوّلوا أفكارهم إلى قصص نجاح تُلهم الآخرين.

والتقت سموها، أول من أمس، مجموعة من المبدعين من أصحاب المشاريع الصغيرة والناشئة المشاركين في سوق أسبوع دبي للتصميم.

وقالت سموها، أمس، في تغريدة عبر منصة «إكس»: «التقيت مجموعة من المبدعين من أصحاب المشاريع الصغيرة والناشئة المشاركين في سوق أسبوع دبي للتصميم. كان اللقاء مليئاً بالقصص الملهمة التي تعبّر عن شغفٍ حقيقي، وإصرارٍ على تحويل الأفكار إلى إنجازات».

وتابعت سموها: «في كل حكاية سمعتها، لمست روح دبي... مدينة تحتضن الطموح، وتمنح كل مبدع فرصة ليعبّر عن نفسه، ويضيف لمسة جديدة إلى نسيجها المتنوع».

وأضافت سموها: «سعدت بلقاء هذه المجموعة من الشباب المبدعين الذين يجسّدون روح دبي في الإصرار والإبداع وفي حبهم لأعمالهم. لقاء.. رغم بساطته وعفويته.. يعبّر عن جوهر هذه المدينة التي تؤمن بأحلام أبنائها، وتفتح أمامهم آفاقاً جديدة ليحوّلوا أفكارهم إلى قصص نجاح تُلهم الآخرين».