مسجد «كهرباء دبي» في حتا يسجل ثالث أرقامه القياسية العالمية

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن حصول مسجد الريّان في حتا على شهادة «صافي صفري انبعاثات الكربون للريادة في الطاقة والتصميم البيئي» من المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء، ليصبح بذلك أول دار عبادة في العالم ينال هذه الشهادة العالمية المرموقة. وحقق المسجد هذا الإنجاز نتيجة معادلة انبعاثاته الكربونية السنوية بنسبة 175 %، ومن خلال إسهامه في التعافي البيئي يرسي المسجد أنموذجاً عالمياً في العمارة المستدامة.

ويعتبر هذا الإنجاز الثالث من نوعه الذي يحققه مسجد الريّان في مجال الريادة في الطاقة والتصميم البيئي، ففي العام 2021، حصل المسجد على التصنيف البلاتيني الخاص بالمباني الخضراء – الريادة في الطاقة والتصميم البيئي، وحصد شهادة «صفر طاقة للريادة في تصميمات الطاقة والبيئة» في العام 2024، وينتج المسجد 150 % على الأقل من احتياجاته السنوية من الطاقة من خلال ألواح شمسية كهروضوئية عالية الكفاءة، ويتم إرسال الفائض إلى شبكة الكهرباء، وتبلغ قدرة نظام الطاقة الشمسية في المبنى 158 كيلووات يمكن التحكم بها سحابياً.

وأعرب معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، عن فخره بهذا الإنجاز العالمي الجديد، الذي يرسخ ريادة الهيئة في تصميم المباني المستدامة، ويدعم رؤية الدولة ودبي في الاستدامة الحضرية، ودفع الطموحات المناخية الوطنية والعالمية لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وقال: «نعمل على الوصول إلى مستقبل أكثر اخضراراً. ونفخر في الهيئة بترجمة هذه الرؤية إلى حقيقة، ودعم العمل المناخي والتنمية الحضرية المستدامة، ودفع مسيرة دولة الإمارات لتحقيق الحياد الكربوني، ويسهم مسجد الريّان في إحداث أثر إيجابي مستدام على البيئة».