الشرطة والدفاع المدني بدبي توقعان مذكرة تفاهم في مجال الطائرات المسيّرة

وقعت القيادة العامة لشرطة دبي، مذكرة تفاهم مع القيادة العامة للدفاع المدني بدبي، بهدف توطيد أواصر التعاون والتنسيق بين الجانبين في مجال الطائرات المسيّرة، إلى جانب ربط نظام البلاغات التابع للدفاع المدني مع نظام التشغيل في مركز أنظمة الطائرات المسيرة في شرطة دبي، والتنسيق في إعداد سيناريوهات إعادة بناء التحقيق في حوادث الحريق، إضافة إلى تبادل الخبرات بين الطرفين.

وقع المذكرة عن القيادة العامة للشرطة، اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، ومن جانب الدفاع المدني اللواء جمال عاضد المهيري، نائب القائد العام، بحضور مسؤولين من الطرفين.

وقال اللواء حارب الشامسي: «إن توقيع مذكرة التفاهم مع القيادة العامة للدفاع المدني بدبي يأتي في إطار ترسيخ الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الجهات الحكومية، وترجمة لتوجهات القيادة الرشيدة في بناء منظومة أمنية شاملة تواكب التطورات في مختلف المجالات، ومن ضمنها مجالات العمليات التشغيلية المشتركة كالتعامل مع البلاغات المتعلقة بالحرائق وفق أفضل الممارسات».

وتابع: «تعزيز التعاون المشترك مع مختلف الدوائر الحكومية ومنها القيادة العامة للدفاع المدني بدبي، يشكل إحدى أولوياتنا بما يسهم في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية في تعزيز الأمن والأمان والعمل على إسعاد أفراد المجتمع».

وقال اللواء جمال المهيري: «تعد هذه الخطوة ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة في توظيف أحدث التقنيات الذكية لدعم منظومة الأمن والسلامة، وتطوير آليات الاستجابة السريعة وإدارة البلاغات والحوادث بكفاءة عالية، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات، وترسيخ مكانة دبي مدينة رائدة في الابتكار الأمني والجاهزية المستقبلية».