«طرق دبي» تعلن ساعات تقديم خدماتها خلال العيد

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن أنه ستكون جميع المواقف العامة مجانية (باستثناء المواقف متعددة الطوابق) من 5 يونيو ولغاية 8 يونيو، كما أعلنت عن مواعيد العمل في جميع خدماتها خلال عطلة عيد الأضحى المبارك 1446 / 2025.

وتشمل ساعات العمل مراكز إسعاد المتعاملين، ومواقف المركبات الخاضعة للتعرفة، وحافلات المواصلات العامة، ومترو وترام دبي، ووسائل النقل البحري، ومراكز مزودي الخدمة «الفحص الفني للمركبات»، 2025.

وستكون جميع مراكز إسعاد المتعاملين التابعة لهيئة الطرق والمواصلات مغلقة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك 2025 وستعمل مراكز إسعاد المتعاملين الذكية في أم رمول وديرة والبرشاء والمبنى الرئيس للهيئة كالمعتاد على مدار الساعة.

وستغلق مراكز مزودي الخدمة من 5 يونيو ولغاية 7 يونيو 2025، وتستأنف خدمات الفحص الفني فقط في المراكز التالية: (تسجيل الطوار- أوتوبرو المنخول - تسجيل العوير- مركز اليلايس - شامل المحيصنة) اعتبارًا الأحد 8 يونيو، ويستأنف الدوام الرسمي لإنجاز المعاملات وخدمات الفحص الفني الاثنين 9 يونيو 2025.

ويعمل مترو دبي من خلال محطات الخطين الأحمر والأخضر من الأربعاء إلى السبت 5:00 صباحاً - 1:00 صباحاً اليوم التالي، وترام دبي من الأربعاء السبت 6:00 صباحاً – 1:00 صباحاً اليوم التالي.

ولن يتم تشغيل خط الحافلات رقم E100 من محطة حافلات الغبيبة من 04 حتى 08 يونيو، ويمكن استخدام خط الحافلات رقم E101 من محطة حافلات ابن بطوطة إلى أبوظبي خلال هذه الفترة، وسيتم تشغيل خط الحافلات رقم E102 من محطة حافلات الجافلية إلى مطار زايد الدولي بشكل مباشر في أبوظبي دون المرور بمحطة حافلات ابن بطوطة وشعبية المصفح.