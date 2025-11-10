بلدية دبي أفضل جهة حكومية في تمكين الشباب خليجياً

حصدت بلدية دبي لقب أفضل جهة حكومية في تمكين الشباب على مستوى الخليج العربي للعام 2025، وذلك ضمن جوائز الخليج للموارد البشرية التي تُمثل إحدى أرفع الجوائز الإقليمية في مجال الحوكمة وإدارة الموارد البشرية، وتنمية وتمكين الشباب.

ونالت البلدية هذا التقدير كثمرة لجهودها في دعم الشباب وتنمية معارفه وخبراته والاعتماد على الطاقات المتجددة لقيادة مسيرة العمل البلدي، وتحقيق مستهدفات إمارة دبي وتطلعاتها المستقبلية، حيث أسهمت من خلال مبادرات «مجلس شباب بلدية دبي» في تمكين 1,200 موظف شاب عبر أكثر من 48 مبادرة نوعية شملت مجالات الإدارة والقيادة، والتطوير، والابتكار، والإبداع، لتشكل نموذجاً يُحتذى به في تنفيذ الخطط الاستراتيجية الداعمة للشباب.

وقالت فاطمة أفغان، رئيس مجلس شباب بلدية دبي: «فخورون بهذا الإنجاز الذي يؤكد إيمان بلدية دبي بالطاقات الشابة وقدرتها على إحداث التغيير الإيجابي، ويعكس حرصها على ترسيخ ثقافة التمكين والابتكار ودمج الشباب في مجالات العمل البلدي، وتنمية مدركاته وخبراته العملية والشخصية ليكونوا بذرة نامية لقادة المستقبل.