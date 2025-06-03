حمدان بن محمد: نمضي بخطى ثابتة نحو التنويع الاقتصادي وفق أجندة دبي وبناء منظومات اقتصادية متكاملة

زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أمس، مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع.

سموه يستمع إلى شرح من فريال أحمدي بحضور حمد بوعميم وأحمد بن سليم

وقام سموه بجولة تفقدية في بورصة دبي للماس، أكبر بورصة لمناقصات الماس في العالم، وتزامنت الزيارة مع إعلان المركز مؤخراً عن تحقيق إنجاز نوعي بتداول أكثر من مليار قيراط من الماس الخام والمصقول خلال السنوات الخمس الماضية، ما رسّخ مكانة دبي الرائدة على خريطة تجارة الماس الدولية.

حمدان بن محمد خلال جولة في مركز القهوة بحضور حمد بوعميم

وكان في استقبال سموه لدى وصوله الدكتور حمد بوعميم، رئيس مجلس إدارة المركز، وأحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي للمركز، وفريال أحمدي، نائب المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة.

وقام سموه بجولة ميدانية، يرافقه معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، في مرافق بورصة دبي للماس، اطّلع خلالها على مجموعة منتقاة من الماس الخام والمصقول، والأحجار الكريمة الملونة.

بالإضافة إلى الماس المُنتج مخبرياً، كما استمع سموه إلى شرح مفصّل حول المنظومة المتكاملة التي يديرها المركز لتجارة الماس، بما في ذلك التوسّع الاستراتيجي للمعهد الأمريكي للأحجار الكريمة ضمن منطقة أبتاون دبي التابعة للمركز.

حمدان بن محمد يتعرف على أحدث التقنيات في المركز بحضور حمد بوعميم وأحمد بن سليم

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «يُشكّل مركز دبي للسلع المتعددة رافداً أساسياً في تحفيز حركة التجارة العالمية وتدفقات الاستثمار نحو دبي، وترسيخ مكانة الإمارة كمركز أعمال من الطراز الدولي».

وأضاف سموه: «نمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز مسيرة التنويع الاقتصادي وفق أجندة دبي الاقتصادية (D33)، ويأتي المركز في طليعة هذا التحوّل عبر بناء منظومات اقتصادية متكاملة، تتسم بالكفاءة والانفتاح على العالم، مستقطباً أفضل المبدعين والمبتكرين، والكفاءات، ورؤوس الأموال نحو القطاعات ذات الأولوية الداعمة لمستقبل الإمارة».

حمدان بن محمد خلال الزيارة بحضور حمد بوعميم وأحمد بن سليم وفريال أحمدي

كما اطّلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الزيارة، على أبرز مستجدات البيئة التنظيمية والسياسات والبنية التحتية التي أسهمت في ترسيخ مكانة دبي ودولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً على خريطة تجارة الماس الخام.

وقد أسهم النمو المتسارع للدولة في قطاعَي الماس المصقول والمُنتج مخبرياً، إلى جانب دورها المحوري بصفتها رئيساً وراعياً لعملية كيمبرلي، في تعزيز مكانة دبي مركزاً مستقبلياً يتميّز بالابتكار والمسؤولية، ويحظى بثقة دولية متزايدة ويقدم نموذجاً للتميّز في صناعة الماس العالمية.

«استراتيجية 2033»

حمدان بن محمد يصافح قيادات المركز

وبالتزامن مع الزيارة، أعلن مركز دبي للسلع المتعددة عن إطلاق «استراتيجية 2033»، وهي رؤية طموحة جديدة تضع المنظومات المتخصصة في صميم خطته للتوسع والنمو خلال العقد المقبل، وتشمل الاستراتيجية تطوير مراكز عالمية متقدمة في قطاعات الماس والذهب والطاقة، إلى جانب إطلاق منصات مستقبلية في مجالات الذكاء الاصطناعي.

والجيل الثالث من شبكة الويب «ويب 3»، والبلوك تشين، والألعاب الإلكترونية، بهدف تسريع وتيرة نمو القطاعات العالمية الحيوية عبر منظومة متكاملة من الخدمات ذات القيمة المضافة، والتي تشمل التراخيص المتخصصة، والبنية التحتية المتطورة، وتسهيلات الوصول إلى رأس المال والخبرات النوعية المتخصصة.

سموه أثناء تفقد المركز بحضور حمد بوعميم وأحمد بن سليم

وتعتمد الاستراتيجية على نموذج أعمال راسخ جعل من مركز دبي للسلع المتعددة من أبرز المناطق الحرة وأكثرها نمواً على مستوى العالم ومع استمرار الزخم التصاعدي في جميع أنشطة المركز، يُتوقع أن يتجاوز عدد الشركات المسجّلة 26 ألف شركة مع نهاية العام الجاري.

وأسهم المركز في دعم التحول الحضري النوعي الذي شهدته منطقتا أبراج بحيرات جميرا وأبتاون دبي، واللتان تم تطويرهما إلى وجهتين نابضتين بالحياة تجمعان بين مقومات نمط العيش العصري ومجتمعات الأعمال المزدهرة، بما يعكس الدور المحوري الذي يؤديه مركز دبي للسلع المتعددة ومساهمته في تشكيل المشهدين الاقتصادي والعمراني بالإمارة.

سموه يطلع على أحدث التقنيات المستخدمة في مركز القهوة بحضور أحمد بن سليم

ويضم المركز حالياً أكثر من 25 ألف شركة مسجلة، كما شهد في السنوات الأخيرة نمواً ملحوظاً في عدد الشركات الناشئة والكيانات العاملة ضمن القطاعات الناشئة الجديدة، مثل تكنولوجيا الجيل الثالث من شبكة الويب «ويب 3» والكريبتو، والألعاب الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي.

واختُتمت الزيارة بإهداء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، إصداراً خاصاً من تقرير «مستقبل التجارة 2024» الصادر عن مركز دبي للسلع المتعددة، والذي يرصد التحولات الديناميكية في مشهد التجارة العالمية، ويستعرض أبرز الاتجاهات المؤثرة في رسم ملامح الأسواق الدولية.

تصوير: علي عيسى ومحمد البلوشي سموه خلال جولة في مركز السلع يرافقه أحمد بن سليم

ويستمد المركز نجاحه من التوسع المتوازن في القطاعات التقليدية والناشئة على حدٍ سواء. فعلى مدار السنوات الخمس الماضية سجلت منظومة الأحجار الكريمة نمواً لافتاً بنسبة %177، والمعادن الثمينة %74، وقطاع الطاقة %72، فيما واصلت تجارة القهوة والشاي أداءها القوي.

وعلى جانب آخر، شهدت منظومات المركز التكنولوجية الحديثة نمواً متسارعاً، يعكس المكانة المتنامية لدبي كمحور عالمي للابتكار. ويأتي النمو المتواصل في وقتٍ يعزز فيه المركز مساهمته الجوهرية في اقتصاد دبي، حيث يسهم حالياً بنحو 15 % من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي، وقرابة 7 % من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.

وقال الدكتور حمد بوعميم: «تُمثل زيارة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، دعماً واضحاً للدور المحوري الذي يضطلع به المركز في ترسيخ مكانة دولة الإمارات الرائدة على خريطة تجارة الماس الدولية.

حمدان بن محمد خلال الزيارة يرافقه حمد بوعميم وأحمد بن سليم

وتعزيز موقع دبي مركزاً متميزاً ضمن مجموعة واسعة من القطاعات المستقبلية. ومن خلال نهجنا الاستثماري طويل الأجل، وسياساتنا الجريئة، وشراكاتنا الاستراتيجية الدولية، نجح المركز في بناء منظومة اقتصادية متكاملة تدعم النمو في قطاعات السلع والتكنولوجيا والخدمات والابتكار.

ومع تسارع وتيرة الإنجاز في تنفيذ أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، سيواصل المركز انطلاقاً من نموذجه المتكامل دوره الحيوي في جذب الاستثمارات والشركات العالمية، وترسيخ دبي وجهةً دولية رائدة للتجارة والاقتصاد الجديد».

مستقبل التجارة

وقال أحمد بن سليم: «بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة، نواصل ترسيخ حضورنا ودورنا بدعم مناطقنا الحيوية في أبراج بحيرات جميرا وأبتاون دبي، واستقطاب نخبة المؤسسات العالمية، وقيادة الحوارات المتخصصة في مختلف القطاعات، فإن مركز دبي للسلع المتعددة يسهم بدوره في صياغة مستقبل التجارة انطلاقاً من دبي».

تصوير: علي عيسى ومحمد البلوشي حمدان بن محمد يتعرف على تطور أعمال مركز دبي للسلع المتعددة بحضور حمد بوعميم وأحمد بن سليم

وأضاف: «يحرص مركز دبي للسلع المتعددة، بداية من قطاع الأحجار الكريمة ومروراً بالطاقة وصولاً إلى القطاعات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، والويب 3، والبلوك تشين، على بناء منظومات مترابطة، ومتطوّرة، قادرة على التأقلم مع متطلبات المستقبل، بما يدعم الشركات والأعمال من النمو والازدهار.

ونحن نتوقع أن يتجاوز عدد الشركات المسجلة لدينا 26 ألف شركة بنهاية العام الجاري. ويواصل المركز من خلال تعزيز أسس ثقافة الابتكار ومبادئ النزاهة ودعم النمو المستدام، أداء دوره المحوري في ترجمة مستهدفات الأجندة الاقتصادية الوطنية بجانب تعزيز دبي مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والأعمال».

مبادرات نوعية

وقالت فريال أحمدي: «يؤكد مركز دبي للسلع المتعددة مكانته بصفته محركاً رئيسياً في رسم ملامح مستقبل التجارة العالمية، عبر مبادرات نوعية تتراوح بين إعادة تعريف سوق المزادات في قطاع الماس، وتسريع النمو في مجالات الويب 3، والذكاء الاصطناعي والتجارة المستدامة».

وأضافت: «تهدف استراتيجية المركز 2033، إلى بناء منظومات اقتصادية مترابطة، وقادرة على التأقلم مع المتغيرات، والتي تعزز بدورها الابتكار وتدعم النمو المستدام. وفي ظل التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، تواصل دبي ترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد يجمع بين الديناميكية، والرؤية المستقبلية، ما يجعلها الخيار الأمثل للشركات والمستثمرين ورواد الأعمال».

سموه:

«دبي للسلع» يرسخ الإمارة مركز أعمال من الطراز الدولي

«استراتيجية 2033» خريطة طريق ترسم ملامح النمو المستقبلي للمركز عبر تطوير منظومات متخصصة في السلع والخدمات والتكنولوجيا

معدلات نمو استثنائية للمركز خلال السنوات الـ 5 الماضية مسجلاً نسباً مضاعفة في قطاعات عدة

حمد بوعميم:

ترسيخ دبي مركزاً متميزاً ضمن مجموعة من القطاعات المستقبلية

أحمد بن سليم:

منظومات مترابطة ومتطورة قادرة على التأقلم مع متطلبات المستقبل