حمدان بن محمد: «دبي للسلع المتعددة» يدعم تدفقات التجارة العالمية عبر بنية تحتية متطورة وأطر تنظيمية مرنة

أعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عن فخره بمركز دبي للسلع المتعددة وقيادته الشابة وبمشاريعه ومبادراته في قطاعات الاقتصاد الجديدة، وقال سموه إننا نتطلع لمساهمات أكبر للمركز في تحقيق كافة مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33».

حمدان بن محمد يطلع على أحدث التقنيات في صناعة الماس

وأوضح سموه في تدوينة عبر منصة «إكس» أمس: «زرت اليوم مركز دبي للسلع المتعددة، واطلعت على مشاريعه ومبادراته لتعزيز تدفقات التجارة العالمية عبر دبي من خلال بنية تحتية متطورة، وأطر تنظيمية مرنة، ومنظومة خدمات متكاملة، تساهم في تعزيز نمو 25 ألف شركة من 180 دولة تتخذ من المركز مقراً لعملياتها».

وأضاف سموه: كما تفقدت خلال الزيارة بورصة دبي للماس الأكبر عالمياً للمناقصات مع تسجيل نمو في حجم تداول الماس بنسبة 177 % خلال 5 سنوات ليتخطى مليار قيراط. فخورون بهذا المركز وقيادته الشابة وبمشاريعه ومبادراته في قطاعات الاقتصاد الجديدة، ونتطلع لمساهمات أكبر للمركز في تحقيق كافة مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33».

تجارة الماس

حمدان بن محمد أثناء الجولة

ونجحت دولة الإمارات، منذ عام 2021، في الحفاظ على مركزها في طليعة تجارة الماس الخام عالمياً، مع تسجيل توسع سريع في قطاعي الماس المصقول والمنتج مخبرياً.

ويشكّل الماس المصقول حالياً نحو نصف القيمة الإجمالية لتجارة الماس في الدولة، في حين تجاوزت قيمة التداول في قطاع الماس المنتج مخبرياً 3.7 مليارات درهم خلال العام الماضي فقط. وقد أدى مركز دبي للسلع المتعددة دوراً محورياً في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً في صناعة الماس والأحجار الكريمة، من خلال بورصة دبي للماس ومنظومتها المتكاملة، التي تضم أكثر من 1350 شركة متخصصة.

وقد وفّر المركز بنية تحتية متقدمة، وبيئة تنظيمية مرنة، وشبكة علاقات دولية بارزة، أسهمت جميعها في تيسير عمليات التجارة في جميع فئات الماس بسلاسة وكفاءة عالية.

85 مزاداً

حمدان بن محمد يطلع على تطور القدرات البشرية في صناعة وتجارة الماس

وفي عام 2024 وحده، استضافت بورصة دبي للماس 85 مزاداً، ما يعكس بوضوح دورها المحوري منصة مركزية للمجتمع العالمي لتجارة الماس.

ويعزز هذا الدور الحيوي وجود مكتب عملية كيمبرلي وخزنة مركز دبي للسلع المتعددة في البورصة، إلى جانب إطلاق مجموعة من المبادرات الصناعية والفعاليات المرتبطة بالقطاعات، مثل منتدى أفضل ممارسات المناقصات، الذي يسهم في ترسيخ أعلى معايير الأمن، والامتثال، والشفافية، والمشاركة على مستوى السوق.

كما يعكس التوسّع المتواصل لمؤسسات دولية مرموقة، من أبرزها المعهد الأمريكي للأحجار الكريمة في منطقة «أبتاون دبي»، المكانة العالمية المتقدمة التي تتمتع بها إمارة دبي اليوم، بوصفها مركزاً رائداً لتجارة الماس يغطي كل مراحل سلسلة القيمة.

ويواصل مركز دبي للسلع المتعددة أداء دور محوري في رسم ملامح مستقبل التجارة عبر مجموعة واسعة من القطاعات.

أطر تنظيمية

ويضم المركز حالياً أكثر من 25 ألف شركة تمثل 180 دولة، بفضل ما يقدمه من بنية تحتية متطورة، وأطر تنظيمية مرنة، ومنظومات متخصصة تُمكّن الشركات من النمو والازدهار في مجالات السلع، والخدمات المالية، والتقنيات الناشئة.

ومن خلال المنظومات المتخصصة، مثل مركز كريبتو، ومركز الألعاب، ومركز الذكاء الاصطناعي، إلى جانب مركزي الشاي والقهوة، يعزّز مركز دبي للسلع المتعددة مكانة دبي محوراً متكاملاً للتجارة التقليدية والرقمية على حد سواء، ويسهم بفاعلية في تمكين الجيل الجديد من روّاد الأعمال، ودعم منظومة الابتكار، ودفع عجلة التجارة العالمية نحو آفاق جديدة.

سموه:

نتطلع لمساهمات أكبر لـ«دبي للسلع» في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية

25000

شركة من 180 دولة تتخذ من المركز مقراً لعملياتها

%177

نمو حجم التداول في بورصة دبي للماس خلال 5 سنوات