4.64 % زيادة إنتاج المياه المحلاة في دبي

وصل حجم المياه المحلاة التي أنتجتها هيئة كهرباء ومياه دبي خلال الربع الثالث من العام 2024 إلى 40.5 مليار جالون، بزيادة قدرها 4.64 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، في استجابة إلى زيادة الطلب ومواكبة نمو دبي غير المسبوق.

وبلغ الطلب الذروي اليومي على المياه المحلاة 455 مليون جالون، بزيادة قدرها 4.92 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «انسجاماً مع جهودنا الرامية إلى زيادة القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة للهيئة من 495 مليون جالون يومياً حالياً إلى 735 مليون جالون يومياً بحلول عام 2030، ومواكبة النمو الاقتصادي النوعي، الذي تشهده إمارة دبي، والازدهار العمراني المتماشي مع أجندة دبي الاقتصادية D33، وخطة دبي الحضرية 2040، والنمو الكبير في عدد السكان والازدياد المطرد في الطلب على المياه في كافة قطاعات الاستهلاك المنزلية والتجارية وغيرها، نعتمد على الابتكار واستخدام أحدث التقنيات والحلول لتعزيز الموارد المائية وبنيتنا التحتية المتطورة، ومواصلة توفير خدماتنا بنسبة 100 %، وفقاً لأعلى المستويات العالمية في التوافرية والاعتمادية والكفاءة»

وأضاف معاليه: «اتجهت الهيئة ل لتحلية مياه البحر كونها تتطلب طاقة أقل من محطات التقطير الومضي متعدد المراحل، مما يجعلها خياراً أكثر استدامة لتحلية المياه. وبحلول عام 2030 نهدف إلى إنتاج %100 من المياه المحلاة من مزيج من الطاقة النظيفة، الذي يجمع بين مصادر الطاقة المتجددة والحرارة المهدورة».