«كهرباء دبي» تحث المتعاملين على الاستعداد لفترة الأمطار بإجراءات وقائية

حثت هيئة كهرباء ومياه دبي المتعاملين على اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لضمان استمرارية التيار الكهربائي، وتجنّب الأعطال الداخلية خلال فترة الأمطار، مؤكدة أن الالتزام بالإرشادات يسهم في تفادي الأعطال الناتجة عن تسرب المياه إلى التمديدات أو اللوحات الكهربائية.

وأكدت الهيئة أهمية الاستعانة بفني كهربائي معتمد لإجراء الصيانة الدورية والفحوصات الوقائية، والتأكد من أن جميع التوصيلات الخارجية ولوحات العدادات مقاومة للمياه ومعزولة بشكلٍ آمن، للحد من الانقطاعات أو حدوث التماس كهربائي.

وتتضمن التوصيات التي أعلنتها الهيئة: إغلاق لوحات التوزيع بإحكام، واستبدال زجاج العدادات المكسور، وسد الفتحات في أنابيب التوصيل الكهربائية على الأسطح لمنع تسرب المياه، وفحص كابلات التأريض بانتظام لضمان تدفق التيار الكهربائي بأمان واستمرارية.

كما دعت الهيئة إلى الاستفادة من خدمة «الاستجابة الذكية» عبر تطبيق الهيئة الذكي أو موقعها الإلكتروني لتشخيص سبب الانقطاع، فإذا كان السبب داخلياً، يتعين على المتعامل التواصل مع فريق الصيانة في المبنى أو أحد الفنيين المعتمدين لإصلاح العطل. أما إذا تبين أن العطل خارجي ويتعلق بالهيئة، فيتواصل المتعامل مع رقم الطوارئ 991، وسيتم إرسال فريق فني لإصلاح العطل وفق أعلى درجات الكفاءة والسرعة.