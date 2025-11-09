شرطة دبي تختتم مبادرة «الجاهزية» للنزلاء

اختتمت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بشرطة دبي، مبادرة «الجاهزية الصحية والبدنية للنزلاء 2025»، والتي نظمتها بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب، ومركز التأهيل وتعزيز الجاهزية، والمركز الصحي لشرطة دبي، واستهدفت النزلاء لرفع مستوى اللياقة البدنية والصحة العامة لديهم، وتمكينهم من تبنّي نمط حياة صحي ينعكس إيجاباً على صحتهم النفسية والجسدية.

وأكد العقيد حسن عيسى الفلاسي، مدير إدارة الإمداد والتجهيزات بالوكالة في الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، أن المبادرة، وبتوجيهات من العميد صلاح بوعضيبة، مدير الإدارة العامة، ومتابعة نائبه، العقيد يوسف عبد الكريم جمعة، نجحت في تحقيق أهدافها، والمساهمة في تعزيز جودة الحياة داخل المؤسسات، من خلال توفير بيئة صحية داعمة تُسهم في تحسين الجاهزية البدنية للنزلاء، وتهيئتهم بدنياً ونفسياً لمرحلة ما بعد قضاء محكوميتهم.

وأضاف أن النتائج الإيجابية التي تحققت خلال فترة تنفيذ المبادرة، تعكس وعي النزلاء واستجابتهم العالية للبرامج المقدمة، الأمر الذي يُشجع على مواصلة إطلاق مثل هذه المبادرات المستقبلية الرياضية والصحية، خاصة مع التوجهات المحلية التي نشهدها في «تحدي دبي للياقة 2025» بشأن التشجيع على ممارسة الرياضة والالتزام بها كنمط حياة صحي يومي.

من جانبه، قال المقدم محمد عبدالله العبيدلي، مدير إدارة تعليم وتدريب النزلاء، إن البرامج التوعوية والأنشطة التدريبية التي تضمنتها المبادرة شكّلت منصة فعّالة لتعزيز ثقافة الصحة الرياضية والتغذية السليمة لدى النزلاء، وأسهمت في رفع مستوى معرفتهم بأساسيات اللياقة البدنية والعادات الصحية اليومية.

وأكد أن إدارة تعليم وتدريب النزلاء تعمل باستمرار على تطوير محتوى تدريبي وتأهيلي مُتكامل، يُراعي الاحتياجات الفردية للنزلاء، ويعزز من فرص إعادة دمجهم في المجتمع بفاعلية.

كما نظمت إدارة المعرفة والابتكار والتطوير في الإدارة العامة للشؤون الإدارية بشرطة دبي، دورة تدريبية متخصصة لموظفيها عنوانها «إدارة المعرفة»، هدفت إلى التعريف بمعايير ومفاهيم إدارة المعرفة، وتعزيز تطبيقها على مستوى القوة.

واستهدفت الدورة 25 مشاركاً من مختلف الإدارات ومراكز الشرطة، وذلك لتعريفهم بأفضل الممارسات في إدارة المعرفة وسبل تعزيزها داخل بيئة العمل.

قدم الدورة النقيب خالد المرزوقي، رئيس قسم عمليات إدارة المعرفة في الإدارة العامة للشؤون لإدارية، وتطرق خلالها إلى أهمية إدارة المعرفة في تطوير الأداء المؤسسي، وآليات تبادل الخبرات، وابتكار الحلول المعرفية المستدامة، بما يسهم في تحقيق التميز المؤسسي.