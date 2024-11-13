"طرق دبي" تستكمل أعمال الصيانة الوقائية لـ 23 شارعاً وتقاطعاً رئيساً بطول 19.7كم

استكملت هيئة الطرق والمواصلات حزمة من أعمال الصيانة الوقائية لعدد من الشوارع والتقاطعات الرئيسة في مواقع مختلفة بإمارة دبي، شملت 14 طريقاً رئيساً و9 تقاطعات رئيسة في الربع الثالث من عام 2024، وذلك ضمن استراتيجية الهيئة الساعية إلى الحفاظ على كفاءة واستدامة القدرة التشغيلية للطرق، والتأكد من حالتها الانشائية، مما يضمن انسيابية حركة المركبات وسلامة مستخدمي الطريق، وتعزيز رؤية الهيئة في تحقيق الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

وتركزت أعمال الصيانة الوقائية خلال الربع الثالث من عام 2024 على عدد من الشوارع الحيوية في إمارة دبي، أهمها: شارع دبي العين، وشارع جبل علي لهباب، وشارع راس الخور، وشارع الرباط، وشارع خليفة بن زايد، وشارع الاتحاد، وشارع أبوبكر الصديق، وشارع عمر بن الخطاب، وشارع المصلى، وشارع السطوة، وشارع خالد بن الوليد، وشارع المرابع، وشارع زعبيل الأول، كما تضمنت أعمال الصيانة بحسب تصنيف الطرق كلاً من: الطرق السريعة والحرة والطرق الشريانية، والطرق الداخلية، التي توزعت على 6 مناطق سكنية، ومنطقة تجارية واحدة.

وقال حسين البنا، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات: " تولي الهيئة اهتماما بالغاً بتعزيز استدامة جميع عناصر البنية التحتية بإمارة دبي، وتحقيق أعلى درجات السلامة لمستخدمي الطريق، والتي تعتبر من أولى اهتمامات الهيئة، ومن هذا المنطلق نُفِّذَت سلسلة من أعمال الصيانة الوقائية على عدد من الطرق الحيوية في الإمارة خلال الربع الثالث من عام 2024، وتمثلت أهم تلك الأعمال في: تجديد طبقات الرصف حسب حالة الطريق، وإصلاح أضرار الطرق الناجمة عن العوامل الطبيعية، وإعادة رصف الطرق الإسفلتية وطبقات البلاط في المواقع المتضررة."

وأكد البنا حرص الهيئة على شمولية أعمال الصيانة لتغطية جميع الطرق الرئيسة ومرافقها، مشيراً إلى أن تلك الجهود تتماشى مع النمو والتطور الحضري لإمارة دبي، وصولاً لتحقيق الغاية الإستراتيجية في تعزيز جودة الحياة لسكان وزوار دبي.

وأضاف البنا: "تعتمد الهيئة في أعمال الصيانة على الاستعانة بأحدث التقنيات الذكية لتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة، الأمر الذي يساهم في دقة رصد الحالة التشغيلية لمرافق الطرق، وكذلك التنبؤ بالعمر الافتراضي للطريق، والأعمال الواجب تنفيذها للحافظ على الكفاءة التشغيلية وجودة الحالة الإنشائية للطرق طوال فترتها الخدمية، إلى جانب ذلك تعمل الهيئة أثناء تنفيذ أعمال الصيانة على إتباع أعلى المعايير لسلامة مستخدمي الطريق وانسيابية الحركة المرورية، وتقليل الازدحام وكثافة المركبات خلال تلك الفترة. "