«إقامة دبي» توقع اتفاقية تعاون مع الجامعة الكندية لتطوير الكفاءات

وقعت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي اتفاقية شراكة مع الجامعة الكندية دبي، تهدف إلى تعزيز منظومة الإبداع والابتكار، وبناء القدرات الوطنية، وتطوير البرامج التعليمية والبحثية المشتركة، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة وتحقيق سعادة المتعاملين.

وجرى توقيع الاتفاقية على هامش فعاليات معرض «بوابة النخبة التعليمية 2025» الذي نظمته إقامة دبي بمشاركة نخبة من الجامعات المحلية والدولية، بهدف تمكين الطلبة من استكشاف الفرص الأكاديمية المتاحة داخل الدولة وخارجها.

والتعريف ببرامج التعليم العالي التي تواكب احتياجات سوق العمل وتطلعات الأجيال الشابة. ووقع الاتفاقية عن الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي الفريق محمد أحمد المري، المدير العام، وعن الجامعة الكندية في دبي بطي سعيد الكندي، رئيس مجلس أمناء الجامعة الكندية دبي.

وبموجب الاتفاقية، يتعاون الطرفان في مجالات عدة تشمل تبادل الخبرات والدراسات والزيارات، وتنظيم الدورات التدريبية وورش العمل، وتطوير البرامج التعليمية والمناهج الدراسية، إلى جانب تقديم تخفيضات خاصة لموظفي إقامة دبي وأقاربهم من الدرجة الأولى.