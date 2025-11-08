شرطة دبي تنظم سلسلة ورش ومحاضرات «الجاهزية للمستقبل»

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في مركز استشراف المستقبل، سلسلة ورش عمل ومحاضرات بعنوان «الجاهزية للمستقبل»، وذلك في إطار جهودها الهادفة إلى تطوير منظومة العمل الأمني وتعزيز جاهزيتها المستقبلية، من خلال التعريف بالأساليب العلمية الحديثة، وتطبيقاتها الشرطية التي يمكن استخدامها للارتقاء بالأداء الأمني.

وأكد العميد الدكتور الخبير حمدان أحمد حمدان الغسية، مدير مركز استشراف المستقبل، أن الهدف من تنظيم الورش والمحاضرات حول «الجاهزية للمستقبل» هو ترسيخ ثقافة الاستشراف والجاهزية للمستقبل في الشرطة.

وإعداد كوادر قادرة على رسم الرؤى الاستشرافية لكافة المشاريع المستقبلية، إلى جانب التعريف بأدوات استشراف المستقبل المستخدمة في قياس الاستشراف المستقبلي من خلال التعرف على ملامح الوضع الذي ينتظر أن يكون عليه المستقبل، مع العمل على التأثير في هذا الوضع ليكون أكثر ملاءمة لمواجهة التحديات.

وأوضح العميد الدكتور الخبير حمدان أحمد حمدان الغسية أن الورش والمحاضرات تضمنت العديد من الموضوعات ومنها مفاهيم استشراف المستقبل، السيناريوهات المستقبلية، إلى جانب كيفية تحديد النماذج للواقع المستقبلي، وطرق الاستعداد الاستباقي.

وبين العميد الدكتور الخبير حمدان أحمد حمدان الغسية أن مركز استشراف المستقبل يعد أحد الأعمدة الرئيسية في تحقيق التوجهات الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان، مشيراً إلى أن هذا النهج يرسخ مكانة شرطة دبي كجهة رائدة عالمياً في تبني أفضل الممارسات لمواجهة المتغيرات المتسارعة.

وقال المقدم عمر خليفة بالعبيدة السويدي، نائب مدير مركز استشراف المستقبل، إن المركز يسعى إلى استمرار عقد وتنظيم سلسلة الورش والمحاضرات التثقيفية التوعوية في كافة المجالات التي تهدف إلى إعداد جيل من المتخصصين في مجالات استشراف المستقبل، باعتبارها إحدى المراحل نحو تجهيز الأرضية الصلبة التي ترتكز عليها جهود التخطيط والتطوير وتقدير الاحتياجات، وترجمة الرؤية المستقبلية إلى أبعاد علمية تحدد ملامح الأوضاع المأمول تحقيقها.