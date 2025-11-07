شرطة دبي تعزز الوعي المجتمعي للأطفال في معرض الشارقة للكتاب

شاركت القيادة العامة لشرطة دبي في فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب في نسخته الـ44، من خلال منصة موجهة للأطفال، تهدف إلى تعزيز قيم الوعي والمسؤولية بين الأجيال الناشئة، وغرس مفاهيم الانتماء الوطني والسلوك الإيجابي عبر ألعاب تفاعلية ومسابقات رقمية وقصص مصورة.

وأكدت زينب حسين، مدير تحرير مجلة «خالد للأطفال» التي تصدر شهرياً عن إدارة الإعلام الأمني في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع منذ أكثر من ثلاثين عاماً، أن مشاركة شرطة دبي في المعرض تأتي امتداداً لرؤية إعلامية مستدامة تسعى إلى ترسيخ قيم الوعي والمسؤولية لدى الأجيال الناشئة.

وقالت: «نحرص في شرطة دبي على أن تكون مشاركتنا فاعلة ومؤثرة، وأن تحمل رسائل هادفة تغرس في الأطفال مفاهيم الانضباط، وحب القراءة، واحترام القانون بطريقة مبسطة ومحببة، خاصة أن الثقافة الأمنية تبدأ منذ مرحلة الطفولة، وواجبنا أن نكون جزءاً من تشكيل وعي هذه الفئة بطريقة ذكية ومبتكرة».

وأشارت إلى أن تصميم محتوى الجناح هذا العام جاء بعد دراسة اهتمامات الأطفال واحتياجاتهم بما يواكب أساليب التعلم واللعب التفاعلية، موضحة أن التجربة في المعرض تجمع بين التعليم والترفيه من خلال الألعاب التفاعلية والمسابقات الرقمية إلى جانب المحتوى الورقي للمجلة.

وتتضمن مشاركة شرطة دبي هذا العام مجموعة من الأنشطة التفاعلية والرقمية المخصصة للأطفال، تتنوع بين المسابقات والأسئلة التوعوية، وتوزيع هدايا تذكارية وفقرات تعليمية وترفيهية، إلى جانب إصدار عدد خاص من مجلة «خالد للأطفال» بمناسبة المعرض.

كما يشهد جناح شرطة دبي حضور الشخصية الرمزية «الشرطي منصور» التي تحظى بشعبية بين الأطفال، وتقدم رسائل أمنية وتوعوية بأسلوب مبسط ومرح. وتشارك أيضاً من خلال مجلس «سفراء أمان» الذين يتواصلون مباشرة مع الأطفال لتقديم رسائل توعوية حول حقوق الطفل وحمايته من التنمر والابتزاز الإلكتروني والسلوكيات السلبية، بأساليب قصصية وتفاعلية تعزز الحوار والوعي المجتمعي