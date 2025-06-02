محمد المري: بناء الجسور مع مختلف الثقافات

شاركت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي في احتفالية «كالايان 2025»، التي أُقيمت في مركز دبي التجاري العالمي بمناسبة مرور 127 عاماً على استقلال جمهورية الفلبين. وقد شهدت منصة إقامة دبي إقبالاً واسعاً، حيث تمّ التعريف بمجموعة من أبرز خدماتها، من بينها: خدمة الاتصال المرئي التفاعلي، وخدمة الإقامة الذهبية.

كما جرى توزيع هدايا تذكارية على الزوّار، وشاركت الشخصيتان الكرتونيتان «سالم» و«سلامة» في إدخال البهجة إلى قلوب الأطفال. وعلى المسرح الرئيسي، نظّمت إقامة دبي مسابقة تفاعلية للجمهور، تم خلالها توزيع جوائز قيّمة، وسط أجواء احتفالية مرِحة، جسّدت روح الشراكة المجتمعية التي تحرص الإدارة على تجسيدها في مختلف المناسبات الوطنية والثقافية.

وأكّد الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، أن مشاركة الإدارة في هذا الحدث جاءت انطلاقاً لرؤية مؤسسية راسخة تؤمن بأن بناء الجسور مع مختلف الثقافات المقيمة في الدولة هو ركيزة أساسية في بناء مجتمع متماسك ومتعدد الثقافات، ومكون محوري في منظومة التنمية الشاملة التي تنتهجها دولة الإمارات.