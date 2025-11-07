شرطة دبي تنظم الملتقى الخامس للمحامين المعتمدين

شهد اللواء أحمد عبدالله شهيل، المدير العام لمجلس القضاء الشرطي في شرطة دبي، افتتاح فعاليات الملتقى الخامس للمحامين المعتمدين على مستوى القوة، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي.

وحضر فعاليات الملتقى العميد الدكتور سعيد عبدالله المظلوم، نائب المدير لشؤون الادعاء، والعميد عادل علي السميطي، نائب المدير لشؤون مجالس التأديب، وعدد من الضباط وصف الضباط وممثلي الدفاع في شرطة دبي.

ورحب اللواء أحمد عبدالله شهيل في كلمة الافتتاح بالمشاركين من المحامين المعتمدين على مستوى قوة شرطة دبي، مؤكداً أن المحامين جزء مهم من منظومة العدالة في شرطة دبي، لدورهم المحوري في الترافع أمام مجلس القضاء الشرطي.

وأشار إلى أن الملتقى يعتبر قناة تواصل مباشرة مع المحامين، بهدف الاطلاع على متطلباتهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم لتطوير عملية التقاضي، مشيداً بالملتقى الذي تثبت أهميته عاماً بعد عام من خلال مخرجاته التطويرية.

وألقى المقدم الدكتور أحمد فهم العبدولي، كلمة المحامين، وأثنى على جهود مجلس القضاء الشرطي في تنظيم الملتقى الخامس، ودوره خلال السنوات الماضية في تعزيز الإجراءات الهادفة إلى التيسير على المحامين وتعزيز سرعة التقاضي، مع الأخذ في عين الاعتبار التوازن بين أطراف العملية القضائية.

وشهدت فعاليات الملتقى استعراض إنجازات وإحصاءات المحامين المعتمدين، والساعات التطوعية المرصودة لهم، إلى جانب إجراء جلسة محاكمة صورية تهدف إلى إبراز أهمية دور المحامين في الترافع، إلى جانب عقد جلسة نقاشية مع المقدم شعيب حسين الحمادي، والتي تحدث خلالها عن تجربته الشخصية بالعمل ممثل دفاع في شرطة دبي.

كما ناقش المحامون في الملتقى ضمن جلسة خاصة التحديات التي يواجهونها، وقدم المحامون ملاحظاتهم ومقترحاتهم التطويرية للمجلس، فيما كرم اللواء أحمد عبدالله شهيل المحامين المتميزين تقديراً لجهودهم.