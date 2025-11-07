تعاون «نيابة دبي» والقيادة العامة للدفاع المدني

استقبلت النيابة العامة بدبي وفداً من القيادة العامة للدفاع المدني بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات المتبعة للنيابة في مجال رأس المال البشري وتبادل الخبرات المؤسسية. ترأس الاجتماع من جانب نيابة دبي، وداد عبدالله بوهناد، مدير إدارة الموارد البشرية، ومن جانب الدفاع المدني، المقدم دكتور عمر عبدالقادر الهاجري، مدير إدارة الموارد البشرية، وعدد من رؤساء الأقسام من الجانبين. وجرى خلال اللقاء عرض إنجازات رأس المال البشري في النيابة العامة إلى جانب أنظمة وبرامج الموارد البشرية المتعلقة بالتوظيف وتطوير كفاءات الموظفين والمبادرات التي تسعى من خلالها النيابة العامة لتحقيق التميز والريادة العالمية.