ضاحي خلفان: الإمارات أبهرت العالم في مواجهة تداعيات الأزمات

استقبل معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب الشرطة والأمن العام بدبي، بمكتبه، أحمد عتيق عبدالله بورقيبة، المدير التنفيذي لمركز دبي للمرونة، وجرى خلال اللقاء استعراض أهم أهداف المركز، وفي مقدمتها جعل مدينة دبي المدينة الأكثر مرونة واستعداداً للتعامل مع مختلف المخاطر والطوارئ والأزمات والكوارث.

جاهزية

وأكد الفريق ضاحي خلفان، خلال لقائه بورقيبة، أن دولة الإمارات أثبتت جاهزيتها العالية وغير المسبوقة، وأبهرت العالم في مواجهتها لتداعيات الأزمات، التي وقعت خلال السنوات الماضية، وأحدثت خسائر فادحة على المستوى العالمي.

وأشاد بقدرات أبناء الوطن وكفاءتهم العالية على مواجهة أي من تلك الأحداث بكفاءة وفعالية، كما وجه معاليه بورقيبة ببذل أقصى الجهود لتطوير آليات عمل المركز، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، والعمل على إعداد الدراسات والتوقعات المستقبلية، ووضع الخطط والسيناريوهات اللازمة، للتصدي للأحداث في أوقات الطوارئ والأزمات والكوارث.