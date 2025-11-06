"طرق دبي" توقع اتفاقيات استراتيجية مع رعاة بارزين لقمة الاتحاد العالمي للمواصلات العامة 2026

شهد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، ومحمد مزغني، الأمين العام للاتحاد العالمي للمواصلات العامة، توقيع خمس اتفاقيات استراتيجية، لرعاية قمة الاتحاد العالمي للمواصلات العامة 2026، من الفئة البلاتينية، مع مجموعة النابودة، وشركة تاكسي دبي، ومجموعة كيوليس، وشركة المتحدة للسيارات والمعدات الثقيلة: (United Motors)، ومجموعة آر. أي. تي. بي.

وقّع الاتفاقية عن الهيئة، أحمد بهروزيان المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة، وعن الشركات الراعية، منصور الفلاسي الرئيس التنفيذي لشركة تاكسي دبي، وخليفة سيف درويش الكتبي المدير العام لشركة المتحدة للسيارات والمعدات الثقيلة، وأجيت كومار المدير التنفيذي لشركة سويدان التجارية التابعة لمجموعة النابودة، ووقعها عن مجموعة كيوليس فيكاس ساردانا المدير العام لشركة كيوليس ام اتش اي بالإنابة، وخليل بني لوسف مدير إدارة تطوير الأعمال والشؤون الإدارية في مجموعة آر. أي. تي. بي.

وأشاد أحمد بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة، رئيس اللجنة المنظمة لقمة الاتحاد العالمي للمواصلات 2026، بانضمام هذه المجموعة المميزة من الشركات والمؤسسات البارزة في مجتمع الأعمال على مستوى الدولة، لرعاية القمة.

وقال بهروزيان: "نحن سعداء للغاية بانضمام هذه النخبة من الشركات والمؤسسات، رعاةً بلاتينيين لقمة الاتحاد العالمي للمواصلات 2026، بما يعزّز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم جهود وتوجّه القيادة الرشيدة في هذا المجال، وبما يُسهِمُ كذلك في دعم ودفع مسيرة النمو والتقدّم الاقتصادي، الذي تشهده الدولة ككل، إضافة إلى مشاركة هذه الجهات الفاعلة، في إنجاح هذا الحدث، ومساندة هيئة الطرق والمواصلات، ودعم مساهماتها المستمرة، الهادفة إلى رفع مكانة دبي، مدينةً عالميةً بارزة، في مجال صناعة المعارض والمؤتمرات، فضلاً عن تعزيز مكانتها مدينةً آمنةً متطورةً، تجذب الكثير من الزوار، والسيّاح، والمستثمرين، ورجال الأعمال القادمين إليها من مختلف بلدان العالم".

من جهتهم، فقد أبدى الرعاة الخمسة لقمة الاتحاد العالمي للمواصلات العامة 2026 في دبي، عن بالغ سرورهم لتوقيع اتفاقيات الرعايات المميزة لهذا الحدث العالمي المهم، الذي ستستضيفه الإمارة وبمشاركة عالمية واسعة.

وقال خليفة سيف درويش الكتبي المدير العام لشركة المتحدة للسيارات والمعدات الثقيلة: "نفخر بمشاركتنا كراعٍ استراتيجي لقمة الاتحاد العالمي للمواصلات العامة 2026 هنا في دبي، المدينة التي تواصل ريادتها للابتكار العالمي في مجال التنقّل الذكي والمستدام. وتعكس شراكتنا مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي التزامنا المشترك برسم ملامح مستقبل النقل وبناء مدن أكثر ذكاءً وترابطاً".

وقال أجيت كومار المدير التنفيذي لشركة سويدان التجارية التابعة لمجموعة النابودة: "إنّهُ من دواعي فخرنا واعتزازنا أن نرتبط بالاتحاد العالمي للمواصلات العامة وهيئة الطرق والمواصلات في دبي على مدار الأعوام الماضية. نهنئ الهيئة ومدينة دبي على استضافتهما مجدداً للقمة العالمي للاتحاد العالمي للمواصلات العامة في أبريل 2026، ونتطلع بشغف إلى مشاركتنا الفعالة كراعٍ بلاتيني إلى جانب شركائنا العالميين. وستكون لحظة فخر لنا جميعاً أن نشهد التقدم الملحوظ الذي أحرزته الهيئة في تحسين البنية التحتية للنقل العام، الذي أثر بشكل كبير على حياة السكان والسياح من خلال توفير تنقّل متعدد الوسائط آمن ومتصل للجميع".

وقال منصور الفلاسي، الرئيس التنفيذي لشركة تاكسي دبي: "تتشرف شركة تاكسي دبي بأن تكون الراعي البلاتيني لقمة الاتحاد العالمي للمواصلات العامة 2026، وهو حدث مرموق يُبرز ريادة دبي العالمية في تعزيز التنقّل المستدام. فعلى مدار أكثر من ثلاثة عقود، وشركة تاكسي دبي، هي قلب دبي النابض بالحركة مدعومة بالابتكار، والتميّز التشغيلي، مما أسهم في تقديم حلول تركز على التواصل مع المتعاملين وتعزز ازدهار المدينة وتقدمها. وباعتبارها شريكاً داعماً منذ انطلاق قمة الاتحاد العالمي للمواصلات العامة، تتيح هذه الرعاية منصة قيّمة لشركة تاكسي دبي لاستعراض مبادراتها في مجال التنقّل الذكي، والتفاعل مع الجهات العالمية المعنية للمساهمة في بناء أنظمة نقل أكثر استدامة ومرونة. وتؤكد هذه الرعاية التزام شركة تاكسي دبي بدعم رؤية الإمارة لبناء منظومة نقل ذكية ومتكاملة ومستدامة".

وقالت لورانس بروسيتا، الرئيس التنفيذي الدولي في مجموعة كيوليس:" تفخر كيوليس بشراكتها البلاتينية مع الاتحاد العالمي للمواصلات العامة وهيئة الطرق والمواصلات في قمة الاتحاد العالمي للمواصلات العامة 2026 في دبي. وبصفتنا المشغل لشبكة مترو وترام دبي التابعة للهيئة، يكتسب هذا الحدث أهمية خاصة بالنسبة لنا، إذ يشكل منصة استثنائية لتبادل أفضل الممارسات والخبرات، واستعراض الحلول المبتكرة في مجال التنقّل، التي تسهم في جعل وسائل النقل العام أكثر استدامة وجاذبية".

وقال خليل بني لوسف مدير إدارة تطوير الأعمال والشؤون الإدارية في مجموعة آر. أي. تي. بي: "بصفتها شريكاً استراتيجياً راسخاً للاتحاد العالمي للمواصلات العامة ومسانداً قوياً للنقل العام، تفخر مجموعة آر. أي. تي. بي. بمشاركتها مجدداً كراعٍ بلاتيني في قمة الاتحاد العالمي للمواصلات العامة. وتعكس هذه المشاركة التزامنا الراسخ بدعم قيم التنقل السهل والمستدام والجاذب والمبتكر، وهي القيم، التي تشكّل جوهر منظومة النقل العام على مستوى العالم. ونحن فخورون بالإسهام في ترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً يحتذى به في التميّز بمجال التنقّل الحضري، حيث تجتمع الطموحات مع روح التعاون لصياغة معايير جديدة للمدن حول العالم. وتمثّل مسيرة دبي في مجال التنقّل دليلاً حياً على ما يمكن تحقيقه عندما تتكامل الابتكارات مع الشراكات، ومن خلال التزامنا المستمر، نؤكد دعمنا لتحوّل دبي إلى مختبر حي للتنقّل الحضري السلس والمستدام".