"دبي الرقمية" تحصل على شهادة التميز في إدارة الأفكار و الابتكار

حصلت " دبي الرقمية ” على شهادة التميز في إدارة الأفكار والابتكار - المستوى الذهبي، من مؤسسة IdeasUK البريطانية المختصة في تقييم قدرة المؤسسات على إدارة الأفكار وترسيخ ثقافة الابتكار على مستوى العالم.

جاءت هذه الخطوة تقديرا لجهود دبي الرقمية في تعزيز ثقافة الابتكار وتطبيق مفاهيمه في تطوير عملياتها وخدماتها، وتحقيق المستهدفات الاستراتيجية التي تتواءم مع متطلبات المستقبل.

جاء ذلك بناء على تقييم شامل أجرته المؤسسة اشتمل على مقارنة نهج دبي الرقمية في مجال الابتكار مع أفضل الممارسات العالمية، فضلا عن تقييم نقاط القوة والنجاحات والإنجازات التي حققتها دبي في مجال الابتكار.

وأخذ التقييم في الاعتبار آلية دبي الرقمية في الاستفادة من التجارب ورسم الخطط والبرامج التطويرية، لبلوغ المستهدفات، وفي مقدمتها ترسيخ مكانة دبي نموذجا لمدن المستقبل.

وقالت الدكتور مريم المحرزي مستشار التميز و الريادة المؤسسية في دبي الرقمية إن الحصول على هذا الإنجاز يعكس جهود دبي الرقمية في تبني أنظمة الابداع والابتكاروتشجيع توليد الأفكار لتطوير منتجات ومشاريع تساهم في تحقيق رؤيتها في رقمنة الحياة في دبي من خلال قيادة ملف التحول الرقمي في الامارة.

يأتي هذا الانجاز إضافة لسجل الهيئة الحافل بالإنجازات في مجال الابتكار مثل جوائز ستيفي، قمة الذكاء العالمي، جائزة الإمارات للذكاء الاصطناعي.





