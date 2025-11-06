«دبي للمرأة» تطلق النسخة الثانية من برنامج «القيادات المستقبلية» بمشاركة 27 إماراتية

أعلنت مؤسسة دبي للمرأة عن إطلاق النسخة الثانية من برنامج «SheLeads للقيادات النسائية المستقبلية»، بهدف تطوير مهارات الكوادر الإماراتية في مناصب الإدارة المتوسطة وإعدادهن للإسهام بفاعلية في جهود التنمية بمختلف المجالات.

ويأتي إطلاق النسخة الثانية من البرنامج خلال الفترة من 10 إلى 14 نوفمبر الحالي، بالتعاون مع كلية هالت الدولية لإدارة الأعمال بالمملكة المتحدة وبمشاركة 27 قيادية إماراتية من العديد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والاتحادية والخاصة، بعد النجاح اللافت الذي حققته النسخة الأولى في شهر يونيو الماضي، والتي شهدت مشاركة مجموعة من الكفاءات النسائية المتميزة واستفادتها في تطوير مهارات القيادة والتفكير الاستراتيجي.

وقالت نعيمة أهلي، المدير التنفيذي للمؤسسة، إن هذا البرنامج يمثل منصة فاعلة لاكتشاف القيادات النسائية الواعدة وتأهيلها لتولي أدوار قيادية أكبر في المستقبل، ويجسد رؤية حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، في دعم المرأة الإماراتية وتعزيز حضورها في مواقع صنع القرار، انسجاماً مع الأهداف الوطنية.

وأضافت أن البرنامج، الذي يمتد على مدار خمسة أيام، يشتمل على ورش عمل ومحاضرات تفاعلية يقدمها خبراء من كلية هالت الدولية لإدارة الأعمال، ويركز على أربعة محاور أساسية هي: إدراك الذات، التأثير المستدام والاتصال الفعال، مهارات قيادة فرق العمل، وبناء الرؤى الملهمة.

وتتطرق الموضوعات التي تندرج ضمن هذه المحاور إلى المفاتيح الأساسية للقيادة الفاعلة، كبناء هوية القائد، أهمية إبراز نقاط القوة والتأثير الإيجابي في المحيط المهني، تمكين فرق العمل، التفكير الاستراتيجي ودوره في الأداء المهني المتميز، التفاوض المثمر، التكيّف مع التحوّلات التكنولوجية السريعة.

ويعكس إطلاق النسخة الثانية من برنامج «SheLeads» التزام مؤسسة دبي للمرأة بمواصلة الاستثمار في تطوير القيادات النسائية الإماراتية، بما يعزز مسيرة الدولة نحو الريادة وتمكين المرأة في مختلف القطاعات.



