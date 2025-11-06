22 منتسباً في دبلوم الابتكار والتطوير بشرطة دبي

شهد اللواء الدكتور صالح عبدالله مراد، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة في شرطة دبي، انطلاق فعاليات النسخة السادسة من دبلوم «الابتكار والبحث والتطوير»، الذي ينظمه مجلس الابتكار بالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون الإدارية والإدارة العامة للتدريب و«سيا بارتنرز»، الجهة المانحة لشهادات المعهد العالمي للابتكار «GIMI».

وينتسب في النسخة السادسة من الدبلوم الذي يستمر لمدة 6 أشهر، 22 موظفاً من مختلف القطاعات الشرطية، ويهدف إلى تعريف المنتسبين بمهارات منهجيات البحث العلمي التطبيقي، وتبني حلول ابتكارية تواجه التحديات الحالية وتستشرف التحديات المستقبلية.

كما يهدف الدبلوم إلى تعزيز قدرات المنتسبين في مجالات الابتكار المؤسسي والبحث والتطوير، فضلاً عن تقديم أساليب وطرق مبتكرة يمكن تطبيقها في العمل الشرطي بما يسهم في تحسين الأداء وتطوير الخدمات الأمنية.

حضر انطلاق النسخة السادسة من الدبلوم كل من العميد منصور القرقاوي، مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، ونائبه العميد الدكتور محمد الجناحي، والعقيد عبدالله جاسم الزرعوني، مدير إدارة المعرفة والابتكار والتطوير.

وألقى اللواء صالح عبدالله مراد كلمة قال فيها: «نطلق معكم اليوم النسخة السادسة من دبلوم الابتكار والبحث والتطوير، والذي يؤكّد من جديد أن شرطة دبي مُستمرة في بناء قدرات بشرية قادرة على تحويل الأفكار إلى مبادرات ونتائج».