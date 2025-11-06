«كهرباء دبي» تحصد جائزة أفضل جهة لتمكين الشباب

فازت هيئة كهرباء ومياه دبي بجائزة «أفضل جهة في العام لتمكين الشباب في القطاع العام والحكومي»، ضمن جوائز قمة الموارد البشرية الحكومية والشبابية لدول مجلس التعاون الخليجي 2025. وتكرم الجوائز الإنجازات البارزة في مجال الموارد البشرية للقطاع العام والحكومي، والجهود الرامية إلى تمكين الشباب وتطوير القيادات والمهارات لترسيخ مساهمتهم في تحقيق مستقبل أكثر إشراقاً.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة التي تعتبر الإنسان ركيزة أساسية والاستثمار في قدرته على الإبداع والابتكار هو الثروة الحقيقية، ترسخ الهيئة النموذج العالمي الملهم الذي أرسته دولة الإمارات العربية المتحدة لتمكين الشباب وإعداده للمساهمة البنّاءة في مسيرة التطور والازدهار.

ونلتزم في الهيئة بتمكين الشباب بالمهارات والأدوات التي تعزز قدراتهم التنافسية وإمكاناتهم القيادية، وإشراكهم في مسيرة صناعة المستقبل في دبي ودولة الإمارات.

وأضاف معاليه: نتيح للشباب الفرص لاستثمار أحدث التقنيات والتحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي من أجل إطلاق إبداعاتهم وطاقاتهم ورفد تميز العمل الحكومي، ليكونوا الجيل القادم من قادة الاستدامة. ونفخر بشبابنا وبإنجازاتهم التي من شأنها إحداث تأثير إيجابي مستدام، وابتكار حلول فعالة للتحديات المحلية والعالمية، ودعم العمل المناخي وانتقال الطاقة والحياد الكربوني».

برامج ومبادرات

وأشاد معالي الطاير بجهود مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي لفسح المجال أمام الشباب لطرح رؤاهم وتصوراتهم في المحافل الوطنية والعالمية، وتنظيم البرامج والمبادرات التي من شأنها صقل خبراتهم ومعارفهم، وإعداد خبرات وطنية متمكِّنة بأدوات استشراف المستقبل المستدام وتصميمه. ولفت معاليه إلى أن جائزة «أفضل جهة في العام في تمكين الشباب في القطاع العام والحكومي» تأتي ثمرة تضافر جهود جميع العاملين في الهيئة لتعزيز دور الشباب المحوري في إثراء مسيرة التنمية والتطوير الحكومي.