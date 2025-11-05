"طرق دبي": مترو دبي يعزّز مرونته التشغيلية عبر مركزي التحكم التشغيلي والهندسي

حققت هيئة الطرق والمواصلات ممثلة بمؤسسة القطارات نقلة نوعية في بنيتها التحتية التشغيلية لمترو دبي عبر ربط عمليات مركز التحكم التشغيلي ومركز التحكم الهندسي. بما يعزز مرونة التشغيل وكفاءة الاستجابة، ويأتي هذا التطور انسجاماً مع أهداف الخطة الاستراتيجية لهيئة الطرق والمواصلات 2030، من خلال تطوير منظومة وخدمات طرق ونقل مبتكرة ومستدامة، ترتقي بتجربة المتعاملين للمستوى العالمي.

وفي هذا السياق، أوضح حسن المطوّع، مدير إدارة تشغيل القطارات في مؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات، أن هذا التكامل الاستراتيجي أسهم في تقليص زمن الاستجابة للأعطال وتبسيط إجراءات استعادة الخدمة بنسبة تصل إلى 80%، مما يعزز ويرسخ تحقيق رؤية الهيئة في الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام.

وأضاف المطوع: "ساهم ربط عمليات مركز التحكم التشغيلي ومركز التحكم الهندسي في تحقيق نقلة نوعية في الأداء، إذ أصبح زمن إرسال إشعارات الأعطال بشكل لحظي، ما أدى إلى تقليص زمن الاستجابة بنسبة 80%، ودوره في تفعيل فرق الاستجابة الأولية واستعادة الخدمة، إلى جانب توحيد الإجراءات التشغيلية، بما يعزز مرونة وكفاءة منظومة مترو دبي".

وأوضح كذلك أن لوحات المعلومات الفورية الموحدة أتاحت رؤية شاملة للحالة التشغيلية والفنية ومكّنت من الكشف المبكر عن المخاطر المحتملة ومعالجتها بفعالية عالية، الامر الذي أدى الى تحسن كبير في أداء العمليات التشغيلية. بالإضافة الى تحسين التواصل الداخلي والخارجي، ولا سيما مع الجمهور بشكل أسرع وأكثر دقة، وساهم كذلك التكامل الناتج في البيانات في اتخاذ قرارات تتميز بالسرعة والدقة والفعالية.

وأضاف المطوّع: "يعزّز الربط الابتكار والسلامة من خلال تبنّي ممارسات تشغيلية أكثر ذكاءً وسرعة ومرونة، حيث يخدم التكامل مع مركز القيادة والتحكم المؤسسي، في المراقبة الفورية واتخاذ القرار بالوقت المناسب على مستوى منظومة النقل المتكاملة، مما يتيح الاستجابة السريعة والتصعيد الفوري عند الحاجة، وهذا التحول يشكّل خطوة نوعية نحو مستقبل التنقل الحضري الذكي بدبي".

وتضمن إجراءات الربط تدريباً مشتركاً للكوادر، وتوحيداً لإجراءات التواصل بالتعاون مع الشركاء، لضمان ريادة مترو دبي باعتباره العمود الفقري لمنظومة النقل العام بالإمارة، وبالتالي ترسيخ مكانة دبي العالمية في مجال التنقل الذكي والمستدام.