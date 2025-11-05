حملة توعوية على منشآت تأجير الدراجات النارية بدبي

نفذت هيئة الطرق والمواصلات في دبي حملة ميدانية توعوية شاملة على المخيمات الشتوية، استهدفت من خلالها توعية المنشآت المختصة بشروط وإجراءات واشتراطات إصدار التصاريح، والتشريعات المنظمة لمزاولة النشاط، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة.

واستهدفت الحملة 32 منشأة مختصة بنشاط تأجير الدراجات النارية الترفيهية في منطقة العوير، حيث تم تزويدهم بمواد توعوية، باللغتين العربية والإنجليزية، من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة، متضمنة قرار المجلس التنفيذي رقم 18 لسنة 2017 بشأن ترخيص وتنظيم استعمال الدراجات النارية الترفيهية في إمارة دبي، وقائمة بالمخالفات التنظيمية واشتراطات الترخيص والتزامات المنشأة المنصوص عليها في البطاقة التعريفية لنشاط تأجير الدراجات النارية الترفيهية.

وقال سعيد الرمسي، مدير إدارة رقابة أنشطة الترخيص بمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات: «حرصت الهيئة من خلال الحملة التي نظمتها للمعنيين بنشاط تأجير الدراجات النارية الترفيهية على ضمان نشر المعرفة وتأكيد ضرورة التزام المنشآت باللوائح والقوانين المنصوص عليها، للحفاظ على سلامة وأمان ورفاهية المعنيين بالنشاط في المخيمات الشتوية».

وأضاف أن هذه المخيمات تشهد نشاطاً متزايداً من قبل المقيمين والسياح لممارسة قيادة الدراجات النارية الترفيهية، وعلى وجه الخصوص خلال الفترة الحالية وتحسن الأجواء في فصل الشتاء، وأن تنظيم مثل هذه الحملات يعزز من الصورة الإيجابية لتلك الأماكن في ممارسة هذا النشاط ويسهم في رفع نسب الأمن والأمان فيها.

وأفاد الرمسي بأن الحملة ركزت على أهمية توعية المستهدفين بقرار المجلس التنفيذي رقم 18 لسنة 2017 بشأن ترخيص وتنظيم استعمال الدراجات النارية الترفيهية في إمارة دبي، وزيادة الوعي حول استخدام الدراجات النارية الترفيهية في الساحات المخصصة لذلك، وذلك بعد استيفاء شروط تسجيلها واللوائح الملزمة لاستخدامها، سواء للشركات والمؤسسات أو تلك العائدة للأفراد وإثبات حيازتهم لها.

وحدد قرار المجلس التنفيذي بشأن ترخيص وتنظيم استعمال الدراجات النارية الترفيهية في إمارة دبي عدداً من الاشتراطات واللوائح على مكاتب التأجير الالتزام بها، من أهمها: إعداد سجل خاص تدون فيه أسماء وجنسيات وأعمار مستأجري الدراجات النارية الترفيهية، وتاريخ ووقت الاستئجار ومدته.