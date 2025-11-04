«إمباور» تحتفي بيوم العلم مجددة الولاء للقيادة الرشيدة والانتماء لقيم الاتحاد



احتفلت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع «إمباور»، أكبر مزوّد لخدمات تبريد المناطق في العالم مع هيئة تنمية المجتمع بيوم العلم الإماراتي في ساحة مباني الحضيبة في أجواء وطنية مفعمة بمشاعر الفخر والاعتزاز والانتماء، حيث حضر الاحتفال معالي حميد محمد القطامي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، ومعالي حصة بو حميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، وأحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»، وعدد من الإداريين والموظفين في المؤسسة، وقاموا برفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة معاً، تعبيراً عن الولاء والانتماء لقيادة رشيدة جعلت من الاتحاد نموذجاً يُحتذى به في العزة والوحدة والتنمية المستدامة.

وقال أحمد بن شعفار: «في هذا اليوم المجيد، لا نرفع علم دولتنا الغالية فحسب، بل نرفع معه قيم العطاء والوحدة التي أرساها مؤسسو الاتحاد، ونُجدّد عهد الوفاء والانتماء للوطن وقيادته الرشيدة التي جعلت عزة الإمارات وكرامة شعبها أولوية تتصدر جميع استراتيجياتها وخططها المستقبلية. إن علم الإمارات سيظل رمزاً للسيادة والوحدة والكرامة الوطنية، ورايةً تجمع أبناء هذا الوطن على حبٍّ واحد وهدفٍ واحد ومسيرةٍ واحدة نحو المستقبل».

وأضاف بن شعفار: «يشرفني بهذه المناسبة أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود، وإلى شعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة، بمناسبة يوم العلم، هذا الرمز الخالد لوحدة الوطن وازدهاره، وعنوان تلاحمنا وتكاتفنا لمواصلة مسيرة الريادة والبناء التي أرسى دعائمها الآباء المؤسسون، رحمهم الله».

وأكد بن شعفار أن الاحتفال بيوم العلم مناسبة وطنية عزيزة تتجسد فيها معاني الولاء والانتماء، وتُستحضر من خلالها مسيرة الاتحاد والإنجاز التي قادها الآباء المؤسسون بقيادة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي غرس في أبناء الإمارات قيم الوفاء والتفاني في خدمة الوطن.