شرطة دبي تؤمّن 92.3 مليون مسافر و2.88 طن من الشحنات العام الماضي

نجحت الإدارة الامة لأمن المطارات في شرطة دبي بالتعاون مع الشركاء من تأمين أكبر مطار في العالم من حيث عدد المسافرين الدوليين للعام الحادي عشر على التوالي، حيث بلغ عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي 92.3 مليون مسافر خلال عام 2024، في أعلى رقم يسجله المطار في تاريخه، إضافة إلى التعامل مع 2.88 مليون طن من الشحن الجوي بكفاءة أمنية عالية، تعكس الجاهزية الميدانية والاحترافية في الأداء، وريادتها العالمية في مجال أمن الطيران المدني.

وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن الإدارة العامة لأمن المطارات تمثل نموذجاً رائداً في الأداء الأمني المتخصص، بما تمتلكه من منظومة عمل متكاملة تعتمد على التقنيات الحديثة والكفاءات المؤهلة والخبرات المتراكمة، ما أسهم في ترسيخ مكانتها كإحدى الجهات الأمنية الأكثر تطوراً واحترافية على مستوى شرطة دبي، وضمان تأمين حركة ملايين المسافرين والشحنات الجوية بكفاءة عالية خلال العام الماضي.

وأضاف معاليه أن مطار دبي الدولي يُجسد رؤية دبي في أن تكون مركزاً عالمياً للطيران المدني، بفضل بنيته التحتية المتقدمة وعملياته التشغيلية عالية الكفاءة، مشيراً إلى أنه أضحى نقطة التقاء رئيسية بين الشرق والغرب، ومحركاً أساسياً في النمو الاقتصادي العالمي، لما يحققه من أرقام قياسية متواصلة في حركة السفر والشحن الدولي رغم التحديات والمتغيرات العالمية.

وأوضح أن شرطة دبي أولت أمن المطار أولوية قصوى منذ سنوات طويلة، من خلال وضع استراتيجيات أمنية رائدة، وتطبيق أنظمة ذكية تضمن أعلى مستويات الأمان والراحة للمسافرين، مؤكداً أن تلك الجهود تأتي انسجاماً مع المعايير الوطنية والدولية لأمن الطيران المدني، وتترجم التزام شرطة دبي بتعزيز الأمن والاستدامة في أحد أهم المرافق الحيوية على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال تفقد معاليه للإدارة العامة لأمن المطارات، ضمن برنامج التفتيش السنوي للإدارات العامة ومراكز الشرطة، يرافقه سعادة اللواء حارب محمد الشامسي نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، وسعادة اللواء مروان جلفار مساعد القائد العام لشؤون المنافذ، والعميد خبير حامد الهاشمي مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، ونائبه العميد حمد بن ديلان المزروعي، والعميد الدكتور إبراهيم بن سباع نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد أحمد المهيري مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والمقدم دكتور عبدالرزاق عبدالرحيم رئيس قسم التفتيش، وعدد من كبار الضباط.

وفي جانب الأداء المؤسسي، حافظت الإدارة العامة لأمن المطارات على مستوى متميز بتحقيق 100% في المؤشر الرئيسي الاستراتيجي للأداء للعام الرابع على التوالي، من خلال إنجاز 92 مؤشراً استراتيجياً ورئيسياً وتشغيلياً، بما يعكس كفاءة المنظومة الأمنية الشاملة وفاعلية الخطط الميدانية والتقنية في تعزيز أمن وسلامة الملاحة الجوية، إلى جانب تحقيق 100% في نسبة مطابقة المقاييس الوطنية والدولية لأمن الطيران المدني في تقارير التدقيق الداخلي والخارجي للعام الرابع على التوالي، ما يمثل التزاماً مؤسسياً راسخاً بمعايير المنظمة الدولية للطيران المدني "الإيكاو" ICAO)) ومتطلبات الهيئة العامة للطيران المدني.

واستمع معاليه إلى شرح حول إنجازات مركز دبي لأمن الطيران المدني وريادته الإقليمية والعالمية في مجال تدريب وتأهيل الكوادر الأمنية المتخصصة في أمن الطيران، من خلال تحقيقه مجموعة من الإنجازات النوعية والاعتمادات الدولية التي تعزز من مكانة شرطة دبي كمؤسسة أمنية رائدة عالمياً.

وحصل المركز على 3 اعتمادات دولية مرموقة من منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، والاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA))، ومجلس المطارات العالمي ACI))، إلى جانب 3 اعتمادات وطنية من الهيئة العامة للطيران المدني GCAA)) وهيئة دبي للطيران المدني DCAA)). كما نال 5 اعتمادات تقنية دولية من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في أنظمة التفتيش الأمني.

ويضم المركز 79 مدرباً مؤهلاً تأهيلاً عالياً وفق الاشتراطات القياسية الدولية في المجال الأمني، بينهم 31 مختصاً في أجهزة التفتيش الأمنية، و18 في التعامل مع أصحاب الهمم، و4 في مجال المواد الخطرة، إلى جانب 5 مدربين دوليين معتمدين من منظمة الطيران المدني الدولي. كما يمتلك المركز 5 مختبرات تقنية مزودة بأحدث الأنظمة لتدريب المفتشين على تشغيل أجهزة التفتيش الأمني.

ويعتمد المركز برامج تدريبية قياسية عددها 9 معتمدة من ICAO))، إضافة إلى إجراءات آيزو معتمدة في التخطيط والتنفيذ والتقييم، وبرنامج ذكي متطور لتقييم الكاشفين الأمنيين أثناء العمل برنامج Alert)).

ونفّذ المركز خلال عام 2024 تدريباً لـ 42 ألفاً و451 موظفاً عبر منصة التدريب الذكي مع التكرار، و4 آلاف و618 موظفاً بدون تكرار. كما أهل المركز 2 ألف و844 مفتشاً أمنياً، و293 موظفاً من جهات خارجية، وقدم برامج النشر المعرفي لأكثر من 23 ألفاً و164 موظفاً.

ويضم المركز مبنى تدريبياً متكاملاً بأحدث وسائل التدريب، ويتعاون مع 6 شركاء استراتيجيين لتبادل الخبرات، ما جعله يحظى بتكريم دولي من منظمة ICAO)) كأفضل مركز تدريب في الأداء المتميز في مجال أمن الطيران.

12 ألفاً و718 ضبطية متنوعة

وسجلت الإدارة خلال العام الماضي، 12 ألفاً و718 ضبطية متنوعة، شملت أدوات محظورة تم التعامل معها وفق الإجراءات الأمنية المعتمدة، إلى جانب تأمين 35 فعالية خارجية مرتبطة بعمليات التفتيش والتأمين الميداني في مرافق الفعاليات.

الاستراتيجية التخصصية (2025 – 2033)

وعرضت الإدارة استراتيجيتها التخصصية (2025 – 2033) التي تتماشى مع استراتيجية شرطة دبي واستراتيجية الدولة والإمارة، وتركّز على دعم الأمن الوطني في مجال الطيران، والاستعداد الكامل لمشروع مطار آل مكتوم الدولي المستقبلي، من خلال تطوير منظومة التأمين الشامل والبنية التحتية الأمنية الذكية، وتأهيل الكوادر البشرية بمواصفات عالمية تواكب التطور التقني في أنظمة أمن الطيران المدني.

واطلع على منظومة العمل في الجناح الجوي لشرطة دبي، وأهم المشروعات المستقبلية، والخطط الاستراتيجية للجناح، والإنجازات والمشاركات التي قام بها المركز خلال عام 2024، وتفقد غرف العمليات بإدارة المراقبة الأمنية في المبنى رقم 3، وعدد من مرافق المطار المختلفة، كما اطلع على أحدث البرامج والتقنيات المطبقة في عملية مراقبة وتأمين المطارات.

وفي الختام، أشاد معالي الفريق المري بمستوى الجهود المبذولة من قبل الإدارة العامة وقيادات الإدارات الفرعية والموظفين الميدانيين، مؤكداً أن دورهم محوري ومهم وأساسي في توفير بيئة آمنة في المطارات، داعياً إياهم إلى تقديم المبادرات والاقتراحات التطويرية التي تشكل قيمة مضافة للعمل الأمني وتضمن استدامته، كون أن أمن الطيران يمثل أولوية وطنية في منظومة العمل الشرطي، وأن شرطة دبي مستمرة في تطوير أنظمتها وبرامجها الأمنية الذكية لمواكبة النمو المتسارع في قطاع الطيران العالمي، وضمان أن تبقى مطارات دبي نموذجاً عالمياً للأمن والريادة والاستدامة.