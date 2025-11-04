عبدالله المري: «يوم العلم» محطة وطنية تجسد الولاء والانتماء

شهد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بحضور اللواء حارب الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، واللواء أحمد زعل كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري، ومساعدي القائد العام، ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة وضباط وأفراد وموظفي شرطة دبي، احتفالية «يوم العلم»، أمام مقر القيادة العامة لشرطة دبي.

وانطلقت احتفالية «يوم العلم» بتقدم معالي الفريق عبدالله خليفة المري إلى السارية الرئيسة أمام مقر القيادة العامة لشرطة دبي، ثم رفعه للعلم، فيما أدى كبار الضباط وضباط الصف وأفراد الشرطة تحية العلم، وعزفت فرقة شرطة دبي الموسيقية السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وشارك في احتفالية يوم العلم مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة، ومجالس المبادرات الحكومية في شرطة دبي، وفرقة الخيالة، وطلبة أكاديمية شرطة دبي، وطلبة مدارس حماية، والدوريات الفارهة، والفرق التخصصية من مختلف الإدارات.

وأكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري أن يوم العلم يمثل محطة وطنية تُجسّد أسمى معاني الولاء والانتماء والالتفاف حول قيادتنا الرشيدة، يوم نجدد فيه العهد على مواصلة المسيرة التنموية بكل إخلاص واقتدار.

وقال معاليه: «في هذا اليوم، نرفع راية الإمارات عالياً، رمزاً للمجد والعزّة، وامتداداً لإرث الآباء المؤسسين الذين خطّوا لنا درب المجد بوحدة الصف ورؤية مشرقة للمستقبل. في يوم العلم، نرفع راية الوطن بكل فخر واعتزاز، رمز السيادة، والعزيمة، والوحدة التي بُنيت عليها دولة الإمارات، هذا اليوم الذي يجسد تضحيات الشهداء، وإنجازات القادة، وآمال شعب لا يعرف المستحيل».