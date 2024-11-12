محمد المري: التعاون مع الشركاء يطور مستوى الخدمات

نظّمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي ملتقى «بكم نتميز» السنوي لتكريم الشركاء والموردين لعام 2024 تحت شعار «لاقتصاد وطني ومستدام»، بحضور الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، إلى جانب عدد من مساعدي المدير العام، وعدد من المديرين ومسؤولي وممثلي الهيئات والشركات. أقيم الحفل في فندق إنتركونتيننتال فيستيفال سيتي بدبي.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد الفريق محمد أحمد المري أهمية الشراكات الاستراتيجية في دعم مسيرة التنمية التي تشهدها دولة الإمارات، مشيراً إلى أن التعاون مع الشركاء يسهم بشكل مباشر في تحسين جودة الحياة وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للجمهور. وأوضح أن تعزيز التعاون مع الجهات المختلفة يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة التي تسعى لتحقيق مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً.

وأعرب الفريق المري عن شكره وتقديره لشركاء الإدارة ومورديها، مثمناً جهودهم التي أسهمت في تعزيز مكانة دبي عالمياً، عبر تبني نهج شامل للتعاون وتبادل الخبرات. كما شدد على أهمية الاستمرار في بناء شراكات متينة تُسهم في تقديم خدمات مبتكرة ومتميزة.

تخلل الحفل فقرات مميزة، شملت عزف النشيد الوطني الإماراتي على آلة القانون، وعرض فيلم قصير يلقي الضوء على الشراكات المتميزة للإدارة.

واختتم الحفل بتكريم 35 جهة من الهيئات والمؤسسات والشركات التي أسهمت بشكل بارز في تحقيق النجاحات المشتركة، وسط أجواء احتفالية تسودها روح التقدير والامتنان.