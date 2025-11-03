"طرق دبي" تشارك احتفالات الدولة بيوم العلم

احتفلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بيوم العلم الذي يصادف الثالث من نوفمبر من كل عام في مقرها الرئيس، وتعتبر مناسبة (يوم العلم) مناسبة وطنية كبيرة تعبّر عن الولاء للوطن وتقدير إنجازاته والحفاظ على رفع العلم عالياً خفاقاً.

ورفعَ، معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، علم الدولة على المبنى الرئيس للهيئة بحضور المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات والموظفين في الهيئة، الذين عبّروا عن فخرهم واعتزازهم بالمشاركة في مناسبة (يوم العلم)، التي تحمل معاني الانتماء والتقدير والسلام.

وأكد معالي مطر الطاير أن هذه المناسبة تشكّل دافعاً متجدداً لمواصلة مسيرة البناء والنهضة التي تشهدها الدولة في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة (حفظه الله)، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، لترسيخ مكانة الإمارات بين الدول الأكثر تقدّماً وازدهاراً في العالم، مشيراً إلى أن النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة، هي ثمرة إخلاص وعطاء، ويستوجب منا جميعاً، العمل الجاد للحفاظ على مكتسبات الوطن ومواصلة مسيرة البناء والتطوير.

وقال معاليه: "رفع العَلَم هو رمز للعزة والسيادة، وتعبير صادق عن الفخر والانتماء للوطن، وتأكيد على التلاحم بين القيادة والشعب في مسيرة وطنية قوامها الإخلاص والعمل والابتكار، وفي هذا اليوم نُذكّر أبناء الوطن بما قدّمه الآباء والأجداد من تضحيات كبيرة لبناء دولة عصرية مزدهرة، وما رسّخوه من قيم سامية في حب الوطن والإخلاص له.

وتضمنت الفعاليات لهذا العام تزيين شوارع إمارة دبي بـ 750 علماً ومنها شارع الشيخ زايد بالقرب من المركز التجاري، وقناة دبي المائية، ومعبر الخليج التجاري، وشارع طرابلس، وجسر آل مكتوم، وجسر انفينيتي، بالإضافة لإنارة جسر التسامح والشلالات في قناة دبي المائية بألوان علم الدولة، ونشر تصاميم خاصة بيوم العلم على شاشات الأنظمة المرورية الذكية والشاشات الداخلية في الهيئة.