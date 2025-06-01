«النقل والإنقاذ» بشرطة دبي تناقش المشاريع المستقبلية

أشاد اللواء حارب الشامسي، نائب قائد عام شرطة دبي لشؤون القطاع الجنائي، بالدور الكبير التي تلعبه الإدارة العامة للنقل والإنقاذ في خدمة المجتمع، والعمل على إسعاده من خلال دورها الإنساني المهم في عمليات الإنقاذ والاستجابة السريعة مع الحوادث في مختلف أماكن حدوثها، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على دعم المورد البشري وتأهيله لخدمة أفراد المجتمع، وتعزيز الجاهزية للتعامل مع الحوادث الطارئة منها. جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع تقييم أداء الإدارة العامة للنقل والإنقاذ في الربع الأول من العام الجاري حيث اطلع على أهم الإنجازات والمشاريع المستقبلية.