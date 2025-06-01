«كهرباء دبي» تصقل مهارات 20 من قياداتها

اختتمت هيئة كهرباء ومياه دبي الدورة الرابعة من برنامج «خبراء التميز والتقييم المؤسسي» الداخلي الهادف إلى بناء وتعزيز قدرات قيادات الهيئة وفق معايير برنامج دبي للتميز الحكومي وأفضل الممارسات العالمية. تضمن البرنامج، الذي امتد على مدار 6 أيام، 35 جلسة بالإضافة إلى يوم تقييم عملي تجريبي، وشارك فيه 20 متدرباً من كافة قطاعات الهيئة ممن يشغلون منصب نائب الرئيس أو مدير أول، للارتقاء بخبراتهم ومعارفهم حول طرق تطوير قطاعاتهم واستخدام أدوات التقييم والتحسين المستمر. ومع اختتام هذه الدورة، بلغ إجمالي عدد الموظفين المعتمدين من البرنامج 83 موظفاً منذ إطلاقه.

وأثنى معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة على مستوى الكفاءة والمهنية الذي يتمتع به المشاركون وحرصهم على مشاركة أفكارهم وخبراتهم المتراكمة في مجال عمليات التقييم. ولفت معاليه إلى الدور الجوهري الذي يؤديه الموظفون في تعزيز مكانة الهيئة بوصفها إحدى أكثر المؤسسات الخدمية تميزاً وابتكاراً على مستوى العالم، ومساهمتهم البنّاءة في جعل الهيئة معياراً للنضج المؤسسي ومرجعاً عالمياً لتطوير وتطبيق أفضل الممارسات في جميع أنشطتها وعملياتها التشغيلية.

وأضاف معالي الطاير: «أعتز بالكفاءات الوطنية وموظفي الهيئة الذين يسعون دوماً لصقل مهاراتهم وإطلاق طاقاتهم، وأحثهم على الاستمرار في العمل الجاد ومشاركة معارفهم مع زملائهم، لتحقيق مرحلة جديدة من التميز المستندة إلى أسس ومعايير مبتكرة، بما يسهم في الارتقاء بجودة حياة وسعادة كافة المعنيين، وترسيخ مكانة دبي كواحدة من أفضل المدن للعيش والعمل في العالم». من جهته، قال المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة: «أثمرت مساعينا لترسيخ ثقافة التميز المستدام إرساء أسس التميز المؤسسي والوظيفي، وتسخيرها لضمان التحسين المستمر للأداء والخدمات، والارتقاء بجهوزيتنا للتعامل مع مختلف التحديات بمرونة وكفاءة، لضمان استمرارية تميز الأعمال وفقاً لأعلى المعايير والممارسات العالمية».