احتفلت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بإنجاز جديد ضمن جهودها لتمكين المواطنين في رحلة بناء منازلهم، مع تخريج دفعة جديدة من المشاركين ضمن برنامج «كيف تبني مسكنك»، الذي يهدف إلى رفع وعي المتعاملين، وتمكينهم من اتخاذ قرارات ذكية ومدروسة في كل مرحلة من مراحل بناء المسكن.

ويُعد البرنامج، الذي ينفذ بالتعاون مع «أكاديمية الاقتصاد الجديد»، مبادرة تعليمية متكاملة صممت لمواكبة احتياجات المستفيدين من الخدمات الإسكانية. ويركز البرنامج على تعزيز الوعي في أربعة محاور رئيسية: القانوني، الهندسي، المالي، والتقني، من خلال تناول موضوعات، تتعلق بحقوق المتعاملين، وآليات اختيار الاستشاري والمقاول، ومراحل التعاقد، وأساليب إدارة التكاليف بفعالية، إلى جانب التعرف على أحدث التقنيات والممارسات المرتبطة بالاستدامة.

وأطلقت المؤسسة البرنامج في مطلع عام 2025 كونه جزءاً من التزامها بتنفيذ مبادرات عام المجتمع، التي تدعم المواطنين في جميع مراحل رحلتهم السكنية، بدءاً من مرحلة التخطيط، مروراً بالتصميم والتنفيذ، وصولاً إلى التسليم والإشغال. ويأتي ذلك انسجاماً مع رؤية المؤسسة في توفير خدمات إسكانية رائدة ومستدامة، تضمن الجودة، وتعزز استقرار الأسرة الإماراتية.

وقال محمد حسن الشحي، المدير التنفيذي بالإنابة: «برنامج «كيف تبني مسكنك» هو خطوة استراتيجية في دعم رحلة المواطن نحو امتلاك مسكنه بطريقة واعية ومستدامة. نحن نحرص في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان على أن نكون شركاء حقيقيين في هذه الرحلة، من خلال تقديم محتوى تدريبي متخصص، يغطي الجوانب الأساسية لبناء مسكن متكامل، يلبي تطلعات الأسرة الإماراتية، ويعزز ثقافة الجودة والالتزام في التنفيذ».

يُذكر أن البرنامج يعتمد على ورش عمل تفاعلية ونماذج تطبيقية، تستعرض أفضل الممارسات في تنفيذ المشاريع السكنية، وتشجع المتعاملين على الاستفادة من الخبرات المحلية والتجارب العملية. ويتضمن البرنامج توزيع كتيب إلكتروني شامل بعنوان «كيف تبني مسكنك»، تم إعداده من قبل خبراء ومهندسي المؤسسة. وأكدت المؤسسة أن البرنامج سيواصل استقبال دفعات جديدة من المتعاملين حتى نهاية عام 2025، وفق جدول زمني معتمد.