«إسلامية دبي» تطلق دروس مساجد دبي لشهر يونيو

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عن إطلاق سلسلة من الدروس والمحاضرات التوعوية لشهر يونيو، وذلك تعزيزاً لرؤية القيادة لعام 2025 «عام المجتمع». وتتنوّع موضوعات هذه الدروس والمحاضرات لتغطي جوانب الحياة اليومية والقيم الإيمانية والإنسانية؛ إذ تتناول فضل يوم عرفة والترغيب في صيامه، وتقدّم مسائل فقهية في عيد الأضحى والإيمان باليوم الآخر.

كما تشتمل السلسلة على شرح لحديث «أنا زعيم ببيت في ربض الجنة»، وسيرة الصحابي الجليل أبي بن كعب رضي الله عنه، وتسليط الضوء على تعامل النبي مع الأطفال. وفي الجانب التربوي، تتضمن المحاضرات موضوعات حول حسن تربية الأولاد واحترام المعلم، بينما تعزز القيم المجتمعية بمحاور تتناول الرحمة بكبار السن وجهود دولة الإمارات في أعمال الخير.

كما تتناول بعض الدروس موضوعات دينية قيّمة مثل: كلمات فتحت لها أبواب السماء، والحث على تلاوة القرآن، مسترشدين بقوله تعالى: {إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ}. وتؤكد الدائرة من خلال هذه المبادرات حرصها على الإسهام الفاعل في بناء مجتمع أكثر وعياً وتلاحماً، مستنيرة بقيم الإسلام الحنيف، ومستجيبة لتطلعات المجتمع نحو المزيد من المعرفة الدينية والتواصل الإيجابي.