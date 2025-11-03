مذكرة تفاهم لدفع الابتكار في إنترنت الأشياء

وقّعت «إنفرا إكس»، الشركة التابعة لديوا الرقمية، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع)، مذكرة تفاهم مع شركة «كيوميوليستي» «Cumulocity»، إحدى الشركات الرائدة في تقديم منصات إنترنت الأشياء.

ترسّخ هذه الاتفاقية إطاراً للتعاون الاستراتيجي بين الجانبين بهدف استكشاف فرص تطوير حلول إنترنت الأشياء (IoT)، وتنمية الأعمال المشتركة، وتنفيذ مشاريع كبرى ذات اهتمام مشترك. وقد تم توقيع مذكرة التفاهم بين ياسر عبدالله البهندي، مدير إدارة الشؤون التجارية في «إنفرا إكس» ونصري ناصر الدين، نائب الرئيس لشركة Cumulocity لإنترنت الأشياء في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا.

جاهزية مستقبلية

وقال راشد الأحمدي، الرئيس التنفيذي للعمليات في «إنفرا إكس»: «تعكس مذكرة التفاهم التزام «إنفرا إكس» الاستراتيجي بالمساهمة في تعزيز الجاهزية للمستقبل الرقمي في دولة الإمارات من خلال تسريع وتيرة الابتكار في مجالي إنترنت الأشياء (IoT) والذكاء الاصطناعي (AI). ومن خلال هذا التعاون، نسعى إلى بناء منظومة رقمية متكاملة تُعزّز الذكاء والكفاءة والاستدامة عبر مختلف القطاعات، بما يدعم رؤية الدولة نحو بناء اقتصاد مترابط ومتقدم تقنياً».

كما ستركز الشراكة على تطوير استراتيجية دخول مشتركة إلى السوق (Go-To-Market)، تجمع بين البنية التحتية الرقمية القوية والخبرة المحلية لدى «إنفرا إكس» والقدرات التقنية المتقدمة لشركة Cumulocity في مجال إنترنت الأشياء. وسيسهم هذا التعاون في تمكين المؤسسات وشركات المرافق ومبادرات المدن الذكية من تطبيق تقنيات الاتصال الذكي بما يتيح المراقبة في الوقت الفعلي، والصيانة التنبؤية، واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات.

وقال نصري ناصر الدين، نائب الرئيس لشركة «كيوميوليستي» Cumulocity لإنترنت الأشياء في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا: «يعكس تعاوننا مع «إنفرا إكس» رؤيتنا المشتركة في قيادة التحول الرقمي واسع النطاق عبر الاتصال الذكي.

ومن خلال الجمع بين البنية التحتية القوية والخبرة الإقليمية لدى «إنفرا إكس» ومنصة إنترنت الأشياء المتقدمة من Cumulocity، نضع الأسس لبناء مستقبل أكثر ذكاءً يعتمد على البيانات، حيث تتمكّن المؤسسات والمدن من الابتكار والتوسع والعمل بكفاءة واستدامة في عالم مترابط على نحو متزايد».

وتعزز هذه الشراكة مكانة «إنفرا إكس» بوصفها جهة فاعلة رئيسية في تمكين حلول البنية التحتية الذكية في دولة الإمارات، من خلال توسيع محفظتها بحلول إنترنت الأشياء من الجيل الجديد التي تلبي الاحتياجات المتطورة للمؤسسات والجهات الحكومية على حد سواء.