شرطة دبي تناقش التوجهات العالمية في إدارة المشاريع الحديثة

شهد اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون التميز والريادة، الجلسة الحوارية التي نظمتها القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في الإدارة العامة للتميز والريادة، بعنوان «التوجهات العالمية في إدارة المشاريع الحديثة»، التي عقدت في مركز الابتكار والتطوير، وتأتي ضمن الاحتفال باليوم العالمي لإدارة المشاريع الذي يحل في نوفمبر من كل عام، ويهدف إلى ترسيخ ثقافة إدارة المشاريع وتنفيذ الممارسات الذكية والمستدامة والمبتكرة لضمان تحقيق أفضل النتائج.

وقال اللواء الدكتور العبيدلي إن الاحتفال باليوم العالمي لإدارة المشاريع يعد فرصة جيدة لتقدير الجهود المبذولة من فرق العمل لإنجاز مشاريع مبتكرة ومستدامة بما يخدم تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي، ويعكس التزام شرطة دبي المستمر وحرصها على تبني أفضل الممارسات العالمية التي من شأنها تطوير المهارات وتحفيز الإبداع في مجال إدارة المشاريع.

وشارك في الجلسة الحوارية الخاصة بالفعالية، كوكبة مميزة من الخبراء المتخصصين في إدارة المشاريع الضخمة والحديثة، وترأستها مريم صلاح الدين المعني، خريجة ماجستير في إدارة المشاريع الضخمة من جامعة أكسفورد مدير مشروع في شرطة دبي، وأثرى النقاش بها كل من هاني الشاذلي، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد إدارة المشاريع PMI-MENA، والمهندس طارق الحراكي خبير استشاري دولي بالمشاريع المؤسسية والنقيب علي محمد علي، رئيس قسم تقييم التهديد في الإدارة العامة لأمن المطارات.