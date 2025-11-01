منصور بن محمد: برؤية محمد بن راشد دبي قوة عالمية في مجال الطيران

أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، الرؤية الاستشرافية والثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جعلت من دبي قوة عالمية رائدة في مجال الطيران، ليشكل هذا القطاع اليوم ركيزة أساسية لاستراتيجية النمو الاقتصادي للإمارة، ومحركاً رئيسياً لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

جاء ذلك خلال زيارة سموه إلى مطار دبي الدولي (DXB)، حيث اطلع على سير العمل في عدد من الجهات والمرافق الخدمية العاملة في المطار، شملت: شرطة دبي، والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي.

وجمارك دبي، وهيئة دبي للطيران المدني، وذلك للوقوف على مدى جاهزية الكوادر الحكومية وقدرتها على التعامل بكفاءة مع النمو المتسارع في حركة المسافرين.

وأشاد سمو رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود بكفاءة الإجراءات وتكامل الجهود بين الجهات الحكومية، اللذين يمثلان ركيزة أساسية في تعزيز مكانة دبي العالمية في مجال أمن وسلاسة حركة السفر، مشيراً إلى أن المحافظة على سرعة الإجراءات الجمركية وكفاءتها تُعد أولوية استراتيجية لتأكيد تفوّق دبي في هذا المجال.

رافق سموه خلال الزيارة الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، وعمر علي سالم العديدي، الأمين العام لمجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، وأعضاء المجلس، وعدد من القيادات التنفيذية.

وقال سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، إن مطارات دبي تمثل اليوم نموذجاً عالمياً في كفاءة التشغيل واستباق المستقبل، بفضل الرؤية الاستراتيجية لسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات.

والتي كانت ولا تزال الوقود المحرك لمسيرة التطوير والتميز في قطاع الطيران بدبي، وأساس المنظومة المتكاملة التي تربط بين الابتكار، والأمن. ونوّه سموه بالإنجازات الكبيرة المتحققة في قطاع الطيران بدبي .

والتي وصفها بأنها تجسد روح العمل الجماعي بين الجهات الشريكة وتعكس قدرة الإمارة على التحوّل الرقمي السريع في إدارة المطارات والخدمات الجوية، ضمن رؤية استراتيجية متكاملة تعزّز مكانة دبي كمركز عالمي لحركة السفر والتجارة والخدمات اللوجستية.

وفي ختام الزيارة، أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن دبي ماضية بثقة في تطوير حلول رقمية وممارسات تشغيلية متقدمة تضمن أعلى مستويات الأمان والكفاءة التشغيلية، وتوفر تجربة سفر سلسة واستثنائية، انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة.

وترسيخاً لمكانة دبي كأكثر مدن العالم تميزاً في جودة الخدمات والجاهزية المستقبلية، بما يعزز دورها الريادي في دعم المنظومة الاقتصادية العالمية.

إلى ذلك، أوضح الأمين العام لمجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، أن زيارة سمو رئيس المجلس تمثل حافزاً على مضاعفة الجهود المستمرة في تطوير أمن المنافذ.

وتحقيق التكامل بين جميع الجهات العاملة فيها في مجال تحليل وإدارة المخاطر، باستخدام أفضل الحلول التقنية، في ظل النمو الكبير الذي يشهده مطار دبي الدولي في أعداد المسافرين، بما يعكس المكانة المرموقة التي تحظى بها دبي كمركز عالمي لحركة السفر والعبور الدولي.

يُذكر أن «مطار دبي الدولي» حقق أداءً قياسياً خلال النصف الأول من العام 2025 باستقباله نحو 46 مليون مسافر، ليسجل بذلك أعلى معدل حركة مسافرين خلال النصف الأول على مر تاريخه.

وقد عكس النمو السنوي البالغ 2.3 % الزخم الكبير الذي يتمتع به قطاع الطيران في دبي، وكفاءة عمليات المطار في الحفاظ على مستويات تشغيل عالية، تأكيداً للدور المحوري الذي يضطلع به «مطار دبي الدولي» في ربط دبي بالعالم وتعزيز النمو الاقتصادي للإمارة.

سموه:

المحافظة على سرعة الإجراءات الجمركية وكفاءتها أولوية استراتيجية

مطارات دبي تمثل اليوم نموذجاً عالمياً في كفاءة التشغيل واستباق المستقبل

ماضون في تطوير حلول رقمية وممارسات تشغيلية متقدمة تضمن أعلى مستويات الأمان