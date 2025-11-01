20 خبيراً جديداً يؤدون اليمين القانونية في محاكم دبي

أمام الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، أدى 20 من الخبراء الجدد في مختلف التخصصات الفنية اليمين القانونية تمهيداً لانضمامهم إلى جدول خبراء محاكم دبي، وتأتي هذه المراسم في إطار سعي محاكم دبي إلى تعزيز منظومة الخبرة القضائية، وتطوير بيئة عدلية رائدة تستقطب الكفاءات والخبرات النوعية، وتسهم في رفع كفاءة العمل القضائي.

جاء ذلك بحضور القاضي خالد يحيى الحوسني، رئيس المحاكم الابتدائية، والقاضي خالد عبيد المنصوري، رئيس محكمة التنفيذ ورئيس لجنة شؤون الخبراء، إلى جانب المديرين التنفيذيين وفريق إدارة الخبراء.

وقال الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي: في إطار توجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في دبي، الرامية إلى تعزيز كفاءات منظومة الخبرة القضائية ومضاعفة عدد الخبراء المتخصصين في الإمارة، تواصل محاكم دبي جهودها في تطوير بيئة عدلية متكاملة تواكب التطورات التشريعية والتقنية التي تشهدها دبي، وتسهم في تحقيق العدالة الناجزة.

وأعرب القاضي خالد المنصوري، عن تهانيه للخبراء الجدد على انضمامهم إلى جدول خبراء محاكم دبي، مؤكداً أن مهنة الخبرة القضائية تُعدّ شريكاً أساسياً في تحقيق العدالة لما تقدمه من دعم فني متخصص يسهم في تكوين الرأي القضائي السليم.

وأوضح محمد عبدالله المحمد، مدير إدارة الخبراء في محاكم دبي، أن الدفعة الحالية تمثل إضافة نوعية إلى سجل الخبراء المعتمدين في المحاكم، مشيراً إلى أن الإدارة تعمل على إعداد دفعات جديدة خلال المرحلة المقبلة لتعزيز منظومة الخبرة القضائية وتطوير الخدمات والإجراءات المرتبطة بها، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية.