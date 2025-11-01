«نسائية كهرباء دبي» والقافلة الوردية تدعمان الكشف المبكر عن سرطان الثدي

استضافت اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي «القافلة الوردية» ضمن فعاليات شهر أكتوبر، شهر التوعية بسرطان الثدي. وتضمنت القافلة الوردية برنامجاً متكاملاً من الأنشطة التثقيفية والمحاضرات التوعوية باللغتين العربية والإنجليزية، شاركت فيها أكثر من 200 موظفة من مختلف قطاعات الهيئة.

وهدفت الفعاليات إلى رفع مستوى وعي الموظفات حول سرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر عنه من خلال الفحص الدوري والذاتي. إلى جانب ذلك أجرى فريق القافلة الوردية فحوصات للمشاركات، وقدم قسائم مجانية لفحوصات الماموغرام للموظفات.

وقالت فاطمة الجوكر، رئيسة اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي: «انسجاماً مع التزام الهيئة بدعم المبادرات الصحية والمجتمعية والإنسانية الرائدة التي من شأنها تحقيق الأهداف الوطنية لبناء مجتمع قوي وصحي ومستدام وتحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة:

الصحة والرفاه، تلتزم اللجنة النسائية بالمشاركة السنوية في القافلة الوردية لترسيخ الثقافة الصحية المسؤولة التي تتمثل في الوقاية والدعم المبكر». وقالت عائشة العسم نائبة رئيسة اللجنة النسائية بالهيئة: «توفر اللجنة النسائية بيئة إيجابية وداعمة تساعد المرأة العاملة على تحقيق التوازن بين حياتها المهنية والاجتماعية والأسرية».