أكاديمية الشرطة تحتفي بتخريج 21 منتسباً من موظفي «إقامة دبي»

احتفت أكاديمية شرطة دبي بتخريج 21 منتسباً من ضباط الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، ضمن دورة «قيادة الطوابير والمراسم العسكرية»، والتي تهدف إلى تعزيز ورفع كفاءة وجاهزية الكوادر الأمنية، عبر تزويدهم بالمعارف التخصصية والمهارات القيادية وفق أعلى المعايير العسكرية.

حضر حفل التخريج، اللواء الدكتور علي عجيف الزعابي، مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين، في الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب دبي، والعميد بدران الشامسي، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون الأكاديمية والتدريب، والعميد الدكتور سلطان الجمال، مدير أكاديمية شرطة دبي، ونائبه العميد ناصر حميد الزري، وعدد من الضباط والمسؤولين، وخريجي الدورة.

وأكد العميد الدكتور سلطان الجمال، أن هذه الدورة تأتي في إطار توجهات القيادة العامة لشرطة دبي الرامية إلى تعزيز التعاون مع الجهات الأمنية والعسكرية، بما يسهم في رفع كفاءة وجاهزية الكوادر الأمنية، عبر تزويدهم بالمعارف التخصصية والمهارات القيادية المرتبطة بالمراسم العسكرية، لافتاً إلى أن الدورة تم إعدادها بعناية فائقة لتعكس بيئة العمل الواقعية وتخاطب متطلبات العمل الميداني والانضباط العسكري بكل تفاصيله.

وأضاف: «تحرص شرطة دبي على تعزيز التعاون والتكامل مع كل الجهات الحكومية، لا سيما الشركاء في القطاعين الأمني والعسكري، من خلال تبادل الخبرات والعلوم التخصصية، وبما يسهم في بناء منظومة أمنية وعسكرية مستدامة».

وأشار إلى أن الأكاديمية مستمرة في تنفيذ برامج نوعية تواكب أفضل الممارسات العالمية، وتسهم في تعزيز سبل بناء جيل جديد من القيادات العسكرية المؤهلة علمياً وعملياً، وفق أعلى المعايير الدولية المعتمدة في المجال الأمني والعسكري.