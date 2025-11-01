«إينوك» تفتتح مركزاً لخدمات اللياقة الطبية والصحة المهنية بجبل علي

أعلنت مجموعة إينوك، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، عن افتتاح مركز إينوك الجديد لخدمات اللياقة الطبية والصحة المهنية في منطقة جبل علي، بالتعاون مع «دبي الصحية» في خطوةٍ تهدف إلى دعم الصحة والرفاهية الاجتماعية لموظفي المجموعة والقطاع الصناعي في دبي.

تم الافتتاح بحضور أعضاء من مجلس إدارة إينوك وعدد من الفريق التنفيذي لـ«دبي الصحية» إلى جانب أعضاء من الفريق الإداري لكلتا الجهتين. سيوفر مركز الفحص المهني المتطور حلول الفحص المتخصصة في مجال فحص اللياقة الطبية والصحة المهنية على مستوى مجموعة إينوك، وذلك لتعزيز صحة الموظفين وتعزيز الإنتاجية.

وستضمن خدمات الفحص الصحي والدعم الشاملة التي يقدمها المركز بيئة عمل آمنة تحظى برضا موظفي مجموعة إينوك. وقال حسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة إينوك:

«يؤكد افتتاح مركز إينوك الجديد لخدمات اللياقة الطبية والصحة المهنية التزامنا الراسخ بصحة وسلامة ورفاهية جميع موظفينا، وجهودنا الدؤوبة لتوفير بيئة عمل منتجة وآمنة للجميع. ويعزز تعاوننا مع «دبي الصحية» رؤيتنا المشتركة الرامية لتوفير بيئة عمل أكثر أماناً وصحة لموظفي إينوك والمجتمع الصناعي في جبل علي». وقال خليفة باقر، المدير التنفيذي للعمليات في «دبي الصحية»:

«يمثل مركز خدمات الصحة اللياقة الطبية والصحة المهنية الجديد في جبل علي نموذجاً متقدماً لتكامل الجهود بين مختلف القطاعات في دبي » وتشمل مجموعة خدمات الصحة المهنية التي يقدمها مركز جبل علي كلاً من الفحوصات الطبية قبل التوظيف، والتقييمات الصحية الدورية، وبرامج المراقبة الطبية لمخاطر العمل، والتطعيمات، والفحوصات الصحية، ومبادرات العافية المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات القوى العاملة في القطاع الصناعي.