800 متخصص من 50 دولة في سوق دبي الدولي للمحتوى الإعلامي

تنطلق غداً فعاليات الدورة السابعة من سوق دبي الدولي للمحتوى الإعلامي – DICM وتستمر يومي 12 و13 نوفمبر، بمركز مدينة جميرا للمؤتمرات والفعاليات، بمشاركة نخبة من رواد الصناعة على مستوى العالم والمتخصصين في قطاع الإنتاج الإعلامي والترفيهي والموزعين، ومقدمي خدمات البث.

ويشكل هذا الحدث ملتقى بارزاً للمؤثرين في القطاع، حيث يقدم سلسلة من العروض الحصرية على مدى يومين من الزمن، ويوفر منصة لتأسيس شبكات التواصل الاستراتيجية، إضافة إلى إتاحة الفرصة لإجراء مناقشات رفيعة المستوى، تهدف إلى صياغة مستقبل المحتوى في منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا وغيرها.

وسيجمع سوق دبي الدولي للمحتوى الإعلامي 2024 أكثر من 800 متخصص من 50 دولة حول العالم، بما في ذلك كبرى المؤسسات الإعلامية وشركات التوزيع العالمية.

كما سيعقد أكثر من 1300 اجتماع عمل، تركز على التفاوض وإقامة شراكات في إنتاج المحتوى، مما يجعل السوق وجهة رئيسية للمختصين في هذا القطاع.

وقال طارق المدني، الرئيس التنفيذي لإندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض: «تعد الدورة السابعة من سوق دبي الدولي للمحتوى الإعلامي منصة رئيسية تسهم فيها كل علاقة وتواصل ورؤية بدور محوري في تشكيل مستقبل صناعة المحتوى في المنطقة. ويجمع هذا الحدث المميز قادة الصناعة والمبتكرين من جميع أنحاء العالم، مما يسهم في تحفيز التغيير في القطاع، ويوفر سبلاً جديدة للتعاون، ويعزز الشراكات المثمرة، التي تتخطى حدود منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

وأضاف المدني: «نحن ملتزمون بالتميّز والتقدم لنكون في طليعة التطورات في القطاع، ولهذا يكتسب الإعلام الرقمي أهمية كبرى في المشهد الحالي دائم التغير. إن النمو السريع والتحولات في هذا المجال تعيد رسم ملامح الصناعة بشكل كامل، ونحن في سوق دبي الدولي للمحتوى الإعلامي نعمل على تعزيز هذا التحول، من خلال دعم الابتكار وفتح آفاق جديدة، تتماشى مع التحولات الراهنة».

ويعتبر سوق دبي الدولي للمحتوى الإعلامي 2024 مركزاً دولياً يجمع المتخصصين في صناعة المحتوى من مختلف أنحاء العالم، حيث يضم مجموعة واسعة من العارضين والمشاركين القادمين من دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والهند واليابان وتركيا. وقد شهدت هذه الدورة من الحدث زيادة بنسبة 20 % في عدد العارضين، مع انضمام 40 % منهم لأول مرة، مما يعكس أهمية السوق بوصفه وجهة عالمية بارزة في ميدان إنتاج المواد الإعلامية والترفيهية.

وبصفته السوق الوحيد المتخصص في المحتوى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يؤدي سوق دبي الدولي للمحتوى الإعلامي دوراً حيوياً في الجمع بين العاملين في الميدان والوسطاء والموزعين، إضافة إلى ربط منصات المحتوى مع كبار المشترين وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم، ويعد هذا السوق منصة رئيسية لعقد صفقات الترخيص وبناء الشراكات، وتعزيز التعاون الذي يحدد مستقبل المحتوى الإعلامي في المنطقة. كما يمنح سوق دبي الدولي للمحتوى الإعلامي 2024 آفاقاً جديدة للتواصل مع كبار الفاعلين في القطاع، واستكشاف سبل التعاون في مشهد الترفيه دائم التغيير.