«تنظيم الصناعة الأمنية» تطلق الموسم السادس من «إمارات الأمان»

أعلنت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية «سيرا»، عن إطلاق الموسم السادس من فعالية «إمارات الأمان»، من 3 إلى 6 نوفمبر، في «جسر دبي مول – زعبيل»، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود.

ويأتي هذا الحدث البارز استمراراً لمسيرة خمسة مواسم ناجحة حققت تفاعلاً مجتمعياً واسعاً، ليؤكد دور سيرا الريادي في تعزيز الوعي الأمني، ونشر ثقافة السلامة في المجتمع، وترسيخ قيم التعاون والمسؤولية، من خلال تحديات تجمع بين القوة الذهنية والبدنية، في تجربة فريدة من نوعها.

ويعود «إمارات الأمان» في موسمه السادس بشكل مختلف كلياً، ليقدّم تجربة مجتمعية استثنائية، تجمع بين التحدي والتفاعل والابتكار، في أجواء تعكس روح التعاون والمسؤولية بين أفراد المجتمع.

مشاركة

ويتميز الموسم السادس هذا العام بعدد من التحديثات النوعية، التي تهدف إلى توسيع نطاق المشاركة وتعزيز روح المنافسة الإيجابية من أبرزها: استحداث 3 فئات مجتمعية جديدة، تتيح المشاركة لمختلف الأعمار والقطاعات، لترسيخ مبدأ الشمول والتكامل المجتمعي، وتشمل فئة حماة المجتمع، التي تضم الجهات الأمنية الحكومية والخاصة تقديراً لدورها في حفظ الأمن وصون استقرار المجتمع، وفئة قادة المجتمع.

وتشمل الجهات الحكومية والخاصة التي تسهم في دعم المبادرات الوطنية وتعزيز التنمية المجتمعية، وفئة روح المجتمع، التي تشمل النساء والجمهور العام، إلى جانب فئة الجونيورز «من 16 إلى 20 سنة»، تأكيداً على أهمية مشاركة الشباب والنساء في نشر الوعي، وتعزيز ثقافة الأمان.

وتم إطلاق فئة خاصة بالجونيورز «من 16 إلى 20 سنة»، لتمكين الشباب، وتعزيز روح القيادة والمبادرة لديهم، بالإضافة إلى تتويج ثلاثة فرق فائزة في كل فئة، بدلاً من فريق واحد فقط، تقديراً لتنوّع الأداء والابتكار.

ولتسهيل التشكيل والمشاركة، تم تعديل عدد أعضاء الفريق إلى أربعة أشخاص، بدلاً من سبعة، بجانب تنظيم 11 تحدياً جماعياً، وتحديين فرديين متاحين لجميع الزوار والمشاركين، لتقديم تجربة تفاعلية تدمج الذكاء البدني والذهني في آن واحد.

وتقدّم نسخة هذا العام تجربة ميدانية مبتكرة، تمزج بين التقنيات الحديثة والسيناريوهات الواقعية التي تحاكي التحديات اليومية في مجالات الأمن والسلامة، بهدف ترسيخ الوعي السلوكي، وتعزيز دور الأفراد كمسهمين فاعلين في أمن المجتمع.

شراكة

وتُقام الفعالية بتنظيم ورعاية رسمية من مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية «سيرا»، وبالشراكة مع دبي مول – إعمار، وتحظى بدعم الشركاء الاستراتيجيين الذين يشكّلون ركيزة رئيسة في نجاح الحدث، كما يشارك في دعم هذا الموسم مجموعة متميزة من الرعاة، الذين يسهمون بخبراتهم في مجالات التدريب والتقنية والسلامة.

وعلى هامش فعاليات إمارات الأمان، تُنظَّم فعالية فنية خاصة، تحت عنوان مجتمعنا فخرنا، تُبرز الجانب الإبداعي والإنساني من الحدث، حيث يضم المعرض لوحات فنية، تجسّد صور القادة بدولة الإمارات، تُشكَّل بطريقة الموزاييك، من صور الفرق المشاركة في التحديات، وجمهور إمارات الأمان، في عمل فني وطني يوحّد المعنى بين القيادة والمجتمع.

كما تشارك الفنانة الإماراتية ميثاء عبدالله الرميثي، بمعرض فوتوغرافي خاص، يوثّق ملامح الأجيال الإماراتية من الطفل إلى الكبير، في سرد بصري يُبرز روح الهوية والانتماء الوطني، ويعكس رسالة إمارات الأمان في الاحتفاء بالمجتمع وقيمه الأصيلة.