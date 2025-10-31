دبي نموذج عالمي لمدينة المستقبل الذكية والمستدامة

وائل نعيم ونورا الأمير

أكد عدد من القادة وصنّاع القرار المشاركين في القمة العالمية للمدن، التي استضافتها مدينة إكسبو دبي، لـ«البيان»، أن مستقبل المدن يتطلب تعاوناً دولياً أوسع بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية، لمواجهة التحديات المشتركة، وتحقيق التنمية الشاملة.

مشيرين إلى أن المدن المعاصرة تواجه تحديات متزايدة، من أبرزها: النمو السكاني السريع، وتغير المناخ، والازدحام المروري، ونقص الموارد، إضافة إلى ضغوط البنية التحتية والخدمات العامة.

وأشاروا إلى ضرورة مواجهة هذه التحديات، من خلال اعتماد المدن أنظمة ذكية لإدارة الطاقة والمياه والنفايات، وتعزيز النقل المستدام، وتوسيع المساحات الخضراء، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين المدن لتطوير سياسات حضرية شاملة توازن بين النمو الاقتصادي وجودة الحياة والاستدامة البيئية، كما هو الحال في مدينة دبي التي باتت تعد نموذجاً عالمياً لمدينة المستقبل الذكية والمستدامة.

قضايا ملحة

يوريكو كويكي

بداية أكدت يوريكو كويكي، عمدة مدينة طوكيو، أن التحديات التي تواجهها المدن اليوم تعد من بين الأكثر تعقيداً في التاريخ المعاصر، مشيرة إلى أن بعض الدول ما زالت تتجاهل قضايا ملحّة تتطلب تضافر الجهود الدولية، مثل التغير المناخي وما ينجم عنه من كوارث طبيعية كحرائق الغابات والفيضانات وارتفاع درجات الحرارة.

وقالت إن تقاعس بعض الأطراف عن اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه التداعيات يثير تساؤلاً محورياً حول من سيتولى الدور الحاسم في إنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات.

كاميلا فارلاك

وأكدت كاميلا جوزيف فارلاك، نائبة عمدة نيويورك للشؤون الإدارية، ورئيسة الموظفين والمستشارة الخاصة للعمدة، أن المدن حول العالم تواجه اليوم تحديات مشتركة عابرة للحدود تتطلب تعاوناً دولياً ونهجاً قائماً على الاستعداد والابتكار، مشيرة إلى أن العمل المحلي هو المحرك الحقيقي للتقدم العالمي.

وقالت فارلاك إن العالم يعيش في عصر تتقاطع فيه الأزمات المناخية والاقتصادية والاجتماعية، ما يستدعي من المدن أن تبني أنظمة مرنة «تنحني دون أن تنكسر»، وأن تطور شراكات تمتد عبر القطاعات والحدود والأجيال.

مستقبل المدن

ياكوب مازور

وفي سياق متصل، قال ياكوب مازور، نائب رئيس بلدية فروتسواف في بولندا، إن القمة العالمية للمدن تعد ملتقى استثنائياً يجمع بين الأفكار المبتكرة والتعاون بين القارات.

وأضاف أن مدينته، المتجذرة في القيم الأوروبية والمنفتحة على الحوار العالمي، ترى في القمة منصة لتوسيع روابطها مع المدن الديناميكية في آسيا والمحيط الهادئ.

وأكد جيمس أورينغو، حاكم مقاطعة سيايا في كينيا، أن المشاركة في القمة تمثل خطوة مهمة نحو تحويل الرؤى التنموية المحلية إلى أفعال ملموسة من خلال الشراكات الدولية، موضحاً أن القمة تتيح فرصة لربط أجندة التنمية في سيايا بفرص الابتكار والاستثمار العالمية.

عجلة التنمية

وشدد داتو حاج بدر الأمين بن عبدالحميد، رئيس بلدية سيبرانغ برايي في ماليزيا، على أهمية الشمول والتعاون الدولي في دفع عجلة التنمية الحضرية.

مؤكداً أن القمة تسلط الضوء على فكرة أن المبادرات المحلية، مهما كانت صغيرة، يمكن أن تُحدث تأثيراً عالمياً عندما يتم تبادلها بين المدن لمواجهة تحديات التغير المناخي وآثاره السلبية على المدن والنمو السكاني الذي يشهد ارتفاعاً في العديد من مدن العالم.

وقال الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان في جمهورية مصر العربية، إن مشاركتهم تأتي في سياق إيمانهم بدور المدن كمحركات رئيسية للتكامل الإقليمي والتعاون الدولي، موضحاً أن المشاركة في القمة تمثل فرصة لتبادل الخبرات واستكشاف فرص الاستثمار الأخضر وتعزيز الحوكمة القائمة على البيانات والمشاركة المجتمعية.

زوبين كاركاريا

أما زوبين كاركاريا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة VFS Global، فرأى أن القمة العالمية للمدن تمثل منصة محورية لتعزيز الحوار بين الحكومات والتكنولوجيا والمواطنين، مؤكداً أن بناء مدن المستقبل يتطلب شراكات موثوقة بين القطاعين العام والخاص قادرة على تحويل الابتكار إلى تجربة تمكينية للمجتمعات.

بنى مترابطة

وفي السياق ذاته، أكد توشار سينغفي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الاستثمارات في شركة الهلال للمشاريع، أن مدن المستقبل ستقوم على بنى تحتية مترابطة وخدمات رقمية ذكية تسهم في الارتقاء بجودة الحياة اليومية.

وأوضح أن مجتمع المستثمرين قادر على تسريع التحول الحضري المستدام من خلال تحويل الرقمنة إلى تجربة مخصصة للأفراد وجعل الشمولية منصة لفرص مشتركة.

التقدم الحضري

من جانبها، قالت سيما فيد، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة أباريل، إن القمة العالمية للمدن تذكّرنا بأن مستقبل المدن يقوم على التعاون والتعاطف والشمول، مؤكدة أن تمكين المرأة يمثل محوراً أساسياً في تحقيق التقدم الحضري المستدام.

خالد الخشمان

وقال خالد الخشمان، رئيس لجنة بلدية الزرقاء في الأردن، إن القمة تتيح فرصة لتبادل المعارف والخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات في إدارة المدن وتطويرها، لاسيما من مدن رائدة مثل دبي التي تُعد نموذجاً متقدماً في مجالات التكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي.

