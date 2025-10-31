منصور بن محمد: دبي ترسخ موقعها مدينة رائدة عالمية في الابتكار والجاهزية والاستدامة

برعاية وحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في دبي، وقع مركز دبي للمرونة، أمس، ثلاث اتفاقيات استراتيجية في أبراج الإمارات مع المركز الوطني للأرصاد ودائرة والأراضي والأملاك في دبي، وجامعة حمدان بن محمد الذكية، في خطوة تعزز مكانة دبي إحدى أكثر مدن العالم جاهزية واستدامة في مواجهة الأزمات والطوارئ.

سموه يشهد توقيع عمر بوشهاب وأحمد بورقيبة الاتفاقية

تهدف الاتفاقيات إلى توحيد الجهود المؤسسية وتطوير منظومة متكاملة للمرونة والاستجابة، من خلال تعزيز التعاون في مجالات الاستعداد للطوارئ، وبناء القدرات الوطنية، وتبادل البيانات والمعلومات.

وإجراء الدراسات والبحوث المشتركة، بما يدعم صناعة القرار، ويضمن جاهزية عالية واستجابة سريعة ومنسقة في مختلف الظروف على المستويين الميداني والاستراتيجي.

وأكد سموه أن الشراكات الاستراتيجية التي تم توقيعها، تجسد روح العمل المشترك بين المؤسسات المحلية والاتحادية والأكاديمية، وهي ترجمة حقيقية لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

بأن تكون دبي دائماً في موقع الريادة والجاهزية ونموذجاً يحتذى به عالمياً في القدرة على تحويل التحديات إلى فرص، وصناعة مستقبل أكثر أماناً وازدهاراً للأجيال القادمة.

وقال سموه: «إن جاهزية دبي ليست وليدة اللحظة بل ثمرة رؤية استباقية لقيادتنا الرشيدة، جعلت من المرونة والاستدامة نهجاً مؤسسياً متأصلاً في مختلف القطاعات، وما نشهده اليوم من تطور في منظومة الجاهزية يعكس مدى النضج الذي وصلت إليه دبي في إدارة الطوارئ والأزمات، بفضل التخطيط المسبق، والتكامل بين المؤسسات، والاستثمار في الكفاءات الوطنية القادرة على الاستجابة بسرعة وكفاءة في مختلف الظروف».

منصور بن محمد خلال توقيع عبدالله المندوس وأحمد بورقيبة على الاتفاقية

وأضاف سموه: «إن المرونة في مفهومها الشامل لا تقتصر على التعامل مع الأزمات، بل تمتد إلى القدرة على استشراف المستقبل، والتكيّف مع المتغيرات العالمية.

ومواصلة التطوير المستمر للأنظمة والخطط، بما يضمن استدامة التنمية وحماية المكتسبات الوطنية. ودبي برؤيتها الاستباقية وقدرتها على تحويل التحديات إلى فرص تواصل ترسيخ موقعها مدينة رائدة عالمية في الابتكار والجاهزية والاستدامة».

تفاصيل الاتفاقيات

تنص الاتفاقية الموقعة مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي على التعاون في تطوير معايير المرونة للقطاع العقاري، وتعزيز الجاهزية التشغيلية عبر ربط الأنظمة الرقمية وتبادل البيانات المتعلقة بالمخاطر والتخطيط العمراني المستدام.

بينما تركز الاتفاقية مع المركز الوطني للأرصاد على تطوير آليات الإنذار المبكر وتحليل المخاطر الجوية والمناخية، وتبادل الخبرات الفنية والبيانات لدعم عمليات الاستجابة السريعة، واتخاذ القرار المبني على المعرفة.

وفيما يتعلق بالاتفاقية الموقعة مع جامعة حمدان بن محمد الذكية فهي تنص على إطلاق «دبلوم المرونة» وتصميم برامج تدريبية وأكاديمية متخصصة في إدارة الأزمات، والذكاء الاصطناعي، والتغير المناخي، إلى جانب مبادرات بحثية مشتركة لدعم السياسات المستقبلية لدبي والإمارات.

حضر توقيع الاتفاقيات عمر بوشهاب، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بدبي، والدكتور عبدالله أحمد المندوس، المدير العام عن المركز الوطني للأرصاد، والدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، والخبير أحمد عتيق بورقيبة، المدير التنفيذي لمركز دبي للمرونة.